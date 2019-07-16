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İyi ki bende yok diyeceğiniz çok az bilinen fobiler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

Bu fobileri duyduğunuzda dünyada bilmediğimiz ne kadar çok ilginç şey var diyeceksiniz. Siz de olmadığı için şükredeceğiniz fobileri bir araya getirdik. Muhtemelen daha önce bunları hiç duymadınız.

İyi ki bende yok diyeceğiniz çok az bilinen fobiler!

Hepimiz bir şeylere karşı korkma eğilimi gösteririz. Korku tamamen içgüdüsel bir durumdur. Bazılarımız yüksekten korkar, bazılarımız karanlıktan, bazılarımız böceklerden. Korkularımız doğuştan gelebileceği gibi sonradan da kazanılabilir. Sonradan kazanılan korkularda yaşanan deneyimlerin ve travmaların etkili olduğunu biliniyor. Doğuştan gelen korkularımızın ise, kolektif bilinçaltımızdan kaynaklı olduğu ve atalarımızdan bize miras olduğu söyleniyor. Her korku fobi ismini almıyor, fobiye dönüşen korkular ise, bireyde günlük hayatını etkileyecek aşırı tepkilere, hatta krizlere neden olabiliyor. Dünyada yaygın olan fobilerin yanı sıra, var olduğuna bile şaşıracağınız son derece ilginç fobiler de bulunuyor. İşte onlardan 10 tanesini listeledik.

1. Panfobi

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Birkaç farklı isimle anılan bu fobi, ‘her şeyden korkma’ olarak biliniyor. Herhangi bir şeye karşı spesifik olarak duyulan korkunun da ötesinde bir durumdur. Temelde, var olmayan bir kötülüğe inanma ve buna bağlı olarak da her şeye korkuyla yaklaşmayı içerir. Fransız psikolog Théodule-Armand Ribot’a ait bu terim, tıp literatüründe bir fobi olarak geçmese de, bu fobiden muzdarip kişiler olduğu biliniyor.

2. Hipnofobi

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Birçoğumuz çalışma saatleri yüzünden gün içerisinde uykusuzluk yaşarız, eve gidip bir an önce uyumanın hayalini kurarız. Ancak, hipnofobiye sahip kişiler, uyumaktan korkar. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen bu fobinin nedenleri arasında, tekrarlanan kabuslar ya da uykusunda öleceğini düşünme gibi durumlar bulunuyor. Uykusuzluğun vücuda ve beyne vereceği zararlardan dolayı bu fobi türü, çok tehlikeli olabilir. Bazen yalnızca psikolojik tedavi yetmez, farmakolojik tedaviye de ihtiyaç duyulabilir.

3. Eufobi

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Günümüzde alternatif medya sayesinde gün içerisinde dünyada olup biten her şeyden haberdar olabiliyoruz. Bazen kötü, bazen ise iyi haberler alıyoruz. Genel olarak hayat akışında da sürekli olarak, çevremiz, işimiz ya da ailemiz hakkında olumlu olumsuz şeyler duyuyoruz. Kötü haberlerden rahatsız olup, iyi haberler karşısında da seviniyoruz. Ancak euphobiaya sahip kişiler, iyi haber duymaktan korkuyorlar. Bu korku ağırlıklı olarak, kişinin daha önce yaşadığı ve hayal kırıklığı ile sonuçlanan bir deneyimden kaynaklanıyor.

4. Ablutofobi

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Eğer ablutofobiniz varsa, kedinizle bir ortak noktanız var demektir. Banyo yapmaktan korkma anlamına gelen, ablutofobi, geçmiş travmalar, duygusal dengesizlikler veya üzücü deneyimler nedeniyle ortaya çıkabilir. Daha çok kadınlar ve çocuklarda görülür.

5. Ortografobi

yazı yazma

Yazım hatası yapma korkusudur. İsmini ortografi kelimesinden alır. Ortografi ise, bir dilin geleneksel heceleme sistemidir. Bu tür fobisi olan kişilerin, yazılı iletişim becerilerinin zayıf olması muhtemeldir. Sürekli yazım hatası yapma korkusu, konsantrasyonlarını azaltır ve yazma sürecini etkiler. Dikte çalışması yapılması bu korkunun kontrolüne yardımcı olabilir.

6. Deipnofobi

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En son ne zaman ailenizle bir akşam yemeğine katıldınız? Uzun süredir bundan kaçınıyorsanız, masa başı muhabbetleri düşündüğünüzde bile karnınıza ağrılar giriyorsa belki siz de deipnofobiye sahip olabilirsiniz. Deipnofobi akşam yemeğinde konuşma korkusudur. Utangaç insanlarda görülebilir.

7. Venüstrafobi

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Güzel kadınlardan korkmak anlamına gelen venüstrafobi, kendine güvensizlikten kaynaklı olabiliyor. Venüstrafobiye sahip kişiler, aksi yönde kaçmak istiyorlar. Neyseki bu fobi, terapilerle kolayca çözülebiliyor.

8. Ergofobi

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Hepimiz pazartesi sendromu yaşarız, işe gitmek istemeyiz. Ancak ergofobiye sahip olanlar, kronik bir iş korkusu yaşıyorlar. İrrasyonel bir korku olan ergofobi, işe gitme ya da orada başına gelebileceklerden korkmak olarak tanımlanıyor. Performans kaygısı veya sosyal fobi nedeniyle ortaya çıkabilir. Bazen acı çeken kişinin kendisi bile korkunun irrasyonel olduğunu fark eder. Duygusal, psikolojik veya fizyolojik olabilir, farklı kaygıların bir birleşimi olabilir.

9. Nomofobi

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Çağımızın hastalığı diyebileceğimiz bir korku olan nomofobi, tıp literatürüne 2010 yılında girmiştir. Nomofobi kelimesi, ‘no mobile phobia’ dan türetilmiştir ve cep telefonundan uzak kalma korkusu anlamına gelir. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, pek çoğumuz telefonlara bağımlı hale geldik. Bu bağımlılık ise, nomofobiyi tetikliyor.

10. Fobofobi

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Fobilerin fobisidir. Başka bir deyişle korkmaktan korkma anlamına gelir. Bu karmaşık durum, bilinçsiz zihin tarafından çeşitli nedenlerden dolayı geliştirilmiştir.

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