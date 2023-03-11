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İYİ Parti lideri Meral Akşener, depremin ilk dakikasından itibaren mücadele eden Gökhan Zan'a sarıldı! "Sen bizi ayağa kaldırdın"

11.03.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı. Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da depreme yakalanan ve ilk dakikadan itibaren yardım çağrısıyla gündeme gelen Hatayspor'un eski antrenörü Gökhan Zan, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, ziyarete gittiği şehirde Zan ile karşılaştı. Akşener, Gökhan Zan'a sarıldı ve "Sen bizi ayağa kaldırdın" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, depremin ilk dakikasından itibaren mücadele eden Gökhan Zan'a sarıldı! "Sen bizi ayağa kaldırdın"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Türkiye yasa boğulmuştu. Yıkılan binalar neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan felaketin en yoğun etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da bulunan ve depremi hisseden antrenör Gökhan Zan, gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrılarıyla gündeme gelmişti.

Depremin ilk dakikalarından itibaren yardım için çağrıda bulunan ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Zan, şehirde kalmaya devam ediyordu.

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Hatay'a ziyarette bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hatayspor'un eski antrenörü Gökhan Zan ile karşılaştı.

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"Ay oğlum benim" diyerek Gökhan Zan ve eşine sarılan Akşener, bir süre iki isimle konuştu.

"ALLAH RAZI OLSUN SENDEN"

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Akşener; Zan ile yaptığı görüşmede, "Oğlum, sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun." ifadelerini kullandı.

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