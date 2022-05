"İyi Yaşa" 3 milyon dolar değerleme üzerinden 755 bin dolar yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - İyi yaşam denince akla gelen ilk platform olma hedefiyle yola çıkan ve Eylül 2021’de yatırımcı arayışına başlayan "İyi Yaşa" 3 milyon değerlendirmeye ulaşarak 755 bin dolar yatırım aldı.

İyi Yaşa açıklamasına göre, yatırım turuna katılan isimler arasında Nevzat Aydın, HiVC, Loodos Teknoloji AŞ, Cem Ortabaş, Çağrı Emre Korkmaz, Caner Türkmen, Fırat İşbecer, Civan Sözkesen, İzzet Halyo, Neşe Gök, Angel Effect, Ege Elbirlik Ürkmez, Hakan Önal ve Ozan Doğan bulunuyor.

Elif Boyner, Ceyla Yurtseven ve Kıvanç Ünal tarafından kurulan "İyi Yaşa", Türkiye’nin en deneyimli eğitmenleri aracılığıyla kullanıcılarına her seviyede yüzlerce fitness, yoga, meditasyon, farkındalık, uyku, beslenme, sıfır atık atölyeleri gibi alanlarda kişiye özel olarak derlenmiş orijinal yaşam içerikleri sunan bir uygulama.

7 ayda 70 bin kullanıcı tarafından "İyi Yaşa"nın indirildiğinin altını çizen Elif Boyner, hem yoga, hem fitness, hem kişisel gelişim içerikleri için farklı platformlar aramaktansa, "İyi Yaşa" da kullanıcıların her an, her yerde, tek bir platform üzerinde çeşitli ve sınırsız iyi yaşam içeriğine erişebildiğini ifade etti.

Boyner, "İyi Yaşa"nın Türkiye’nin alanlarında en güvenilir ve sertifikalı eğitmenleri ile ister 10 dakika, ister bir saat, ister deli gibi ter atarak, ister nefesine odaklanarak, isterse kimyasalsız atölyeler ile kullanıcılarına günlük iyi yaşam dozunu sağladığını belirterek, "Aldığımız yatırımla uygulamayı ve ekibi büyütürken, platformdaki fonksiyonları geliştirerek tamamen kişiselleştirilmiş bir platforma dönüştürmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bu yatırımla yurt dışı planlarımız için yapacağımız araştırma ve testlerde önemli bir rol oynayacak." yorumunu yaptı.​​​​​​​