İyilik dizisi Neslihan karakterinin tarzını sevenlere giydiği mavi gömleğe alternatif öneriler

Sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan İyilik, dizideki karakterlerin giydiği kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. Hatice Şendil'in hayat verdiği Neslihan karakteri, giyim tarzıyla izleyenlerin radarına girmeyi başarıyor. Son olarak giydiği balon kollu mavi gömlek, takipçilerinin oldukça beğenisini kazandı. Siz de Neslihan'ın zarif gömleğine alternatif arıyorsanız birbirinden şık modelleri keşfetmek için yazımızı okumaya devam edin!

1. Terletmeyen kumaşı ile favoriniz olacak: DeFacto Long Sleeve Shirt

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Oversize kesimi ile İyilik dizisinde yer alan Neslihan karakterinin giydiği gömleğe alternatif olabilecek DeFacto Long Sleeve Shirt, her mevsim giyebileceğiniz %100 pamuk kumaş türü sayesinde terletmez. Uzun kollu ve gömlek yakasına sahip olan oversize modeli dilerseniz crop büstiyer ve şort ile kombin yaparak yaz aylarında, dilerseniz balıkçı yaka kazak ve jean pantolon ile birleştirerek kış aylarında tercih edebilirsiniz. Geniş beden skalasıyla birçok kişiye hitap eden gömleğin beğenenleri için siyah, yeşil, beyaz ve turuncu renk seçenekleri de mevcut.

2. Dolabınızı renklendirin: PARQUR Geniş Manşetli Balon Kol Gömlek

Canlı renk tonlarıyla dolabınızı cıvıl cıvıl bir hâle kavuşturan PARQUR Geniş Manşetli Balon Kol Gömlek'in fıstık yeşili, yeşil ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Oversize kesimi ve kol yapısı ile İyilik dizisi karakteri Neslihan'ın giydiği gömleğe alternatif olarak sunulabilecek ürün, dolabınızın favori parçaları arasına girebilir. Kesimi oldukça geniş olduğu için standart beden olarak üretilen gömlek, neredeyse bütün bedenlere uyum sağlayabilecek tarzıyla oldukça şık. Giydiğinizde kusursuz hissetmenizi ve canlı renk tonlarıyla ortama damga vurmanızı sağlayacak ürüne göz atmak ister misiniz?

3. Plajların gözdesi olacaksınız: DeFacto Kadın Plaj Kıyafeti

Gömlekler artık sadece çalışanlar tarafından tercih edilmiyor. Günlük hayatta hatta plajlarda bile sıkça kullanılan kıyafetler arasında yer alıyor. Bikini ya da mayo üstüne giyilerek terliklerle kombin yapıldığında plaj kıyafeti hâline getirebileceğiniz DeFacto Kadın Plaj Kıyafeti'ni şort ve büstiyer ile kombin yaparak günlük hayatta da rahatça kullanabilirsiniz. Asla terletmeyecek hafif kumaş yapısı sayesinde ıslandığında hemen kuruyan ürün, nefes alabilen materyaliyle sıcak günlerde konfor vadeder. Mint, ekru, siyah ve turuncu renk seçenekleri bulunan ürünü daha detaylı incelemeye ve sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Farklı kesimiyle tarzınızı yansıtın: TRENDYOLMİLLA Açık Mavi Balon Kollu Gömlek

Diğer modellerin aksine gömlek yaka yerine V yaka kesimine sahip olan TRENDYOLMİLLA Açık Mavi Balon Kollu Gömlek, farklı duruşuyla her ortamda tarzını yansıtmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. %100 pamuk dokuma kumaş türü ile yaz aylarında nefes alabilen ve cildinizi rahatsız etmeyen model, dolabınızın favori parçaları arasına girebilir. Rahat kalıp ve geniş kesime sahip gömlek, Neslihan'ın zarif gömleğini aratmayacak. Geniş beden aralığına sahip gömleğin lila, açık mavi, taş ve beyaz renk seçenekleri ile tarzınızı hareketlendirmeye hazır olun!

5. Üstünüzden akıp giden kumaş: Trend Alaçatı Stili Mavi Balon Kollu Oversize Saten Dokuma Gömlek

İyilik dizisinde rol alan Neslihan karakterinin giydiği gömleğin neredeyse bire biri olan Trend Alaçatı Stili Mavi Balon Kollu Oversize Saten Dokuma Gömlek ile tarzınızı üst seviyeye taşımaya ne dersiniz? Basic bir şıklık yakalamak isteyen kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken parça, saten kumaşı ile âdeta üzerinizden akıp gider. Oversize kesimi sayesinde modern bir görünüme kavuşmanızı sağlayan gömleği her tarz pantolon ya da etek ile kombin yapabilirsiniz. Dilerseniz siyah rengini de elbise dolabınıza dâhil ederek girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

6. İş dünyasında tercih edebileceğiniz: Koton Uzun Kollu Basic Gömlek

Neslihan'ın stilini beğendiniz ancak klasik kesimleri tercih ediyorsanız sıradaki ürün tam size göre! İş dünyasında, klasik tarza sahip olan gömleklerin asla modası geçmez. Klasik kesimi sayesinde üzerinize oturan Koton Uzun Kollu Basic Gömlek; kumaş pantolon, etek ve topuklu ayakkabılar ile kombin yapıldığında sade bir şıklık yakalamanızı sağlar. Çoğunluğu pamuktan oluşan kumaş içeriği sayesinde yaz kış tercih edebileceğiniz ürünü makinede yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Beyaz ve açık mavi renk seçenekleriyle dolabınızın kurtarıcı parçaları arasına girmeye aday gömleğe mutlaka bir şans verin.

7. Retro giyinmeyi sevenlere: TRENDYOLMİLLA Mavi Büzgülü Gömlek

Retro tarzını benimseyenler ve bu parçalara dolabında mutlaka yer verenler, sizi böyle alalım! İyilik dizisinde başrolü canlandıran Neslihan karakterinin giydiği gömleğe alternatif olabilecek TRENDYOLMİLLA Mavi Büzgülü Gömlek, retro tarzıyla dolabınızın en sevilen parçaları arasına girmeye aday. 34 ve 42 beden aralığında bulunan kadınların tercih edebileceği ürünün pembe ve mavi olmak üzere 2 farklı renk seçeneği mevcut. Pantolon ve etekler ile kombin yaparak davetlerde boy gösterebileceğiniz modeli dilerseniz şortlarla tamamlayarak günlük giyime de uyarlayabilir, her an stilinizi yansıtabilirsiniz.

8. ''Rahatıma düşkünüm.'' diyenlere: Mavi Bağlama Detaylı Regular Fit Gömlek

''Rahatıma düşkünüm ama tarzımdan da ödün veremem.'' diyorsanız bu ürüne bayılacaksınız! Mavi Bağlama Detaylı Regular Fit Gömlek, asla terletmeyen ve üzerinizde yok hissi yaşatan rahat kumaşı sayesinde yaz aylarında favori kıyafetiniz hâline gelebilir. Balon kollu kesimi ve oversize kalıbı ile İyilik dizisinde yer alan Neslihan karakterinin giydiği gömleğe alternatif olabilecek modelin canlı renk tonu, rakiplerinden bir adım öne geçmesini sağlıyor. Belden bağlama detayına sahip crop gömleği jean şort ve eteklerle kombin yaparak sportif şıklığın kapılarını aralayabilirsiniz!

9. Dolabınızın kurtarıcı parçası: Northist Günlük Likralı Oversize Gömlek

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Dolabınızın kurtarıcı parçası hâline gelecek açık mavi renkli Northist Günlük Likralı Oversize Gömlek sayesinde artık hem günlük hayatta hem iş yerinde stilinizi yansıtabilirsiniz! Geniş ve yandan yırtmaçlı kesimi ile özellikle vücudundaki fazlalıkları kapatmak isteyenlerin tercih edebileceği parça, birçok kombine rahatlıkla uyum sağlar. Jean pantolon, şort ya da jean eteklerle birleştirildiğinde günlük görünüme kavuşan ürünü kumaş pantolon, etek ve blazer ceket ile kombin yaparak iş ortamına da uyarlayabilirsiniz. Likralı yapısıyla gün boyu konfor vadeden modeli kaçırmayın!

10. Beyaz rengin sadeliği: Nil'da Butik Beyaz Omuz ve Kol Pileli Gömlek

''Beyaz rengin sadeliğinden asla vazgeçmem.'' diyorsanız sıradaki ürüne âşık olacaksınız! Nil'da Butik Beyaz Omuz ve Kol Pileli Gömlek, ekstra geniş kalıbı sayesinde vücut hatlarınızı belli etmez. Kol kesimi ve oversize kalıbı ile İyilik dizisindeki Neslihan karakterinin giydiği zarif gömleğe alternatif olabilecek parçayı S ve L beden aralığında bulunan tüm kadınlar tercih edebilir. Günlük hayata ve özel günlere rahatça uyum sağlayacak gömleği pantolon, jean, etek, şort, topuklu veya spor ayakkabı ile kombin yaparak kendi tarzınızı oluşturmaya hazır mısınız?