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“İzdivaç programı sunmadım, önemli bir duruş” demişti! Öykü Serter Kısmetse Olur’dan ayrıldı mı? Yerine gelecek isim

03.02.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yeni bölümleri ile Youtube üzerinden izleyici karşısına çıkıyor. Daha önce televizyon ekranlarında yayınlanırken Seda Akgül’ün sunuculuğunu yaptığı programın yeni bölümleri Öykü Serter’in sunumuyla yayınlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Serter’in “İzdivaç programı sunmadım, önemli bir duruş” dediği bir video yayınlanmıştı. Ünlü sunucu ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

“İzdivaç programı sunmadım, önemli bir duruş” demişti! Öykü Serter Kısmetse Olur’dan ayrıldı mı? Yerine gelecek isim

Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor. Serter’in programdan ayrılacağı iddiası gündem oldu.
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İZDİVAÇ PROGRAMI AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Öykü Serter’in eski bir videosu ortaya çıkmıştı. Videoda Serter “Ben hayatımda hiç izdivaç programı sunmadım. Bu bence önemli bir duruş. Elma ile armutu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum.

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Niye durdum mesela? Cayır cayır insanlar evlilik ve izdivaç programları ile para kazanırken, ben niye evde oturdum?” açıklamasında bulunuyordu.

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SEDA AKGÜL İDDİASI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 2. sezon çekimlerinde Seda Akgül'e sunuculuk teklif edildiği iddia edildi. Akgül daha önce sürekli kendisine yöneltilen"Neden yine siz sunmuyorsunuz?" ve "Geri dönecek misiniz?" sorularına "O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duyguları ile oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum" yanıtını vermişti.

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