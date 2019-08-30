Mynet Trend

İzinsiz gönderilen SMS'lerle ilgili flaş gelişme! Cezası var

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, vatandaşlara izinsiz gönderilen ticari kısa mesajın (SMS) cezasının bin 550 lira olduğunu belirtti.

İzinsiz gönderilen SMS'lerle ilgili flaş gelişme! Cezası var

Edirne Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6563 Sayılı Kanun gereği ticari ileti gönderilebilmesi için vatandaşlarda izin alınması gerektiğini söyledi.

İzinsiz atılan kısa mesajlarla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Altun, "2019-2020 eğitim öğretim yılına çok az bir zaman kaldı. Özel okullar, yurtlar, apartlar gibi işletmelerden sürekli mesajlar geliyor. Vatandaşın hiçbir ilgisi olmasa dahi bu mesajlar geliyor. Yani vatandaşın okulda, yurtta ve apartta kalan bir çocuğu olmadığı halde bu mesaj gelebiliyor." diye konuştu.

"MESAJ GÖNDERECEKSE VATANDAŞIN ONAYINI ALMASI LAZIM"

Kendisinin de aynı durumu yaşadığını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Geçen hafta pazar günü bir özel okuldan 2 saat arayla arka arkaya mesaj geldi. Benim okula gidecek yaşta ne çocuğum var ne torunum var. Hiçbir alakam yok. Okulun ismini de ilk defa duyuyorum. Bir kuruluş ticari ileti, mesaj gönderecekse vatandaşın onayını alması lazım. Bu konuda yoğun şikayetler var. Bu tür işletmelerin buna dikkat etmesi lazım.

Bu özel okulu aradığımızda da 'ben göndermedim, anlaştığım firma göndermiş' diyebiliyor. Bu firma da izin alması gerekir. Bu konudan vatandaşlarımız çok muzdarip."

Bu şekilde mesaj alanların Ticaret İl Müdürlüklerine başvurması gerektiğini dile getiren Altun, vatandaşlara izinsiz gönderilen kısa masajların bin 550 lira idari para cezası olduğunu kaydetti.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü
Biberonla besliyor, oyun parkına götürüyor! Biberonla besliyor, oyun parkına götürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sms kısa mesaj Edirne ceza

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

Dikkat! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Dikkat! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Ünlü teknik adamın kızı hayatını kaybetti

Ünlü teknik adamın kızı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Ağustos kutlamalarında ilginç görüntü! Protokol şaştı kaldı

30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan görüntü

Sevimli oğlak sahibine yol arkadaşı oldu

Biberonla besliyor, oyun parkına götürüyor!

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! Doğu Karadeniz için sel uyarısı

Dikkat! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

Acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

AK Partili Yavuz: Şahan'ın bana katkısı olduğunu düşünüyorum

'AK Partili Yavuz: Şahan'ın bana katkısı olduğunu düşünüyorum

Klasik Volkswagenlere gözü gibi bakıyor

'Çok kişi satmam için diretiyor ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.