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İzinsiz yarışmaya katıldı! Kameralar önünde ilişkiye girdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 14.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Amirlerinden izinsiz Big Brother yarışmasına katılıp kameralar önünde cinsel ilişkiye giren polis memuru Khafi Kareem hakkında soruşturma açıldı.

Londra'da yaşayan 29 yaşındaki kadın polis memuru Khafi Kareem, amirlerinden Nijerya'da Big Brother yarışmasına katılmak için izin istedi.

KAMERALAR ÖNÜNDE İLİŞKİ

Kendisine izin verilememesine rağmen Nijerya'ya gidip programa katıldı. İngiliz emniyetin siyahi kadınların, polisliğe teşvik etmek için geçen sene verdiği reklamlarda oynayan Kareem, ücretsiz izne ayrılıp Haziran ayında Nijerya'daki Big Brother programına katıldı. Programda katılan bir iş adamı ile üç kez ilişkiye girdiği kameralar tarafından görüntülenen Kareem hakkında soruşturma açıldı.

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İŞTEN KOVULABİLİR

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Kareem'in bir polis olduğunu ve polislerin uymaları gereken kuralları olduğunu, kendisine programa katılması için izin verilmemesine rağmen programa katıldığını, programda bir iş adamı ile aleni bir şekilde ilişkiye girmesinin kabul edilemez olduğunu ve soruşturma sonucunda işinden kovulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Big Brother Khafi Kareem

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
rezalet ve artık tv programları raiting için her şeyi yapıyor çocuklarımıza üzülüyorum sadece
merak etmeyin yakında bizde de olur biri birşey derse kadın hakları var derler kadın hakları aile bırakmadı kadınlar zinada ihanette evli iken sevgilisinden çocuk yapacak kadar kapeleşmiş bu kadın haklarını çıkaranlar peki kadına yakışmayacak ve kadın haklarını kötüye kullanan ve istismar eden hangi kadına ceza vermiş
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