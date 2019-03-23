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İzlenme oranları düşen Çocuklar Duymasın hakkında Kanal D'den şaşırtan karar!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 23.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın reytinglerinin düşmesi sebebiyle çarşamba akşamları yayınlanan dizinin önümüzdeki haftadan itibaren perşembe akşamları yayınlanmasına karar verildi.

İzlenme oranları düşen Çocuklar Duymasın hakkında Kanal D'den şaşırtan karar!

Kanal D'nin Birol Güven imzalı dizisi Çocuklar Duymasın'da reytinglerdeki kötü gidiş sürüyor.

TUTKU KARAKTERİ YENİDEN DİZİYE DÖNDÜ

Dizinin 73.bölümünde düşük reytinglere çözüm bulmak amacıyla senaryoda yeni bir düzenleme yapılsa da bu değişiklik de ekranların fenomen dizisini kurtarmaya yetmemişti. Kanal D yönetimi bu durum üzerine yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerde ise Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın yeraldığı dizi için flaş bir karar aldı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin önümüzdeki haftadan itibaren Perşembe akşamları yayınlanmasına karar verildi.

Tutku karakterinin diziye yeniden dönmesine rağmen reytinglerdeki düşüşü engelleyemeyen Kanal D'nin bu kararıyla Çocuklar Duymasın'ın izlenmesi bakalım ne kadar etkilenecek?

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