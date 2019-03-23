İzlenme oranları düşen Çocuklar Duymasın hakkında Kanal D'den şaşırtan karar!

Kanal D'nin Birol Güven imzalı dizisi Çocuklar Duymasın'da reytinglerdeki kötü gidiş sürüyor.
TUTKU KARAKTERİ YENİDEN DİZİYE DÖNDÜ
Dizinin 73.bölümünde düşük reytinglere çözüm bulmak amacıyla senaryoda yeni bir düzenleme yapılsa da bu değişiklik de ekranların fenomen dizisini kurtarmaya yetmemişti. Kanal D yönetimi bu durum üzerine yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerde ise Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın yeraldığı dizi için flaş bir karar aldı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin önümüzdeki haftadan itibaren Perşembe akşamları yayınlanmasına karar verildi.
Tutku karakterinin diziye yeniden dönmesine rağmen reytinglerdeki düşüşü engelleyemeyen Kanal D'nin bu kararıyla Çocuklar Duymasın'ın izlenmesi bakalım ne kadar etkilenecek?
Denizli'de korkutan sayı: 862!
Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
Bilim insanları açıkladı! Ruh hastalığına neden olabiliyor
Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum