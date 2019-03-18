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İzlenme rekorları kırıyor! 'Kime oy vereceksin' sorusuna verdiği yanıt büyük ilgi gördü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşayan 92 yaşında ve 27 torun sahibi olan Ümmühani Güllü, kendisine sorulan "31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kime vereceksin?" sorusuna verdiği "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, lamba da lamba" cevabı ile büyük ilgi gördü.

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk ve 27 torunu bulunan Ümmühani Güllü'nün sosyal medyada paylaşılan görüntüsü izlenme rekorları kırıyor. Çekim yapan bir kişinin, "31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kime vereceksin?" sorusuna Ümmühani Güllü, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, lamba da lamba, lamba da lamba" diye cevap verdi.

"ANALAR DOĞURMUŞ"

"Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir insan?" sorusuna ise Ümmühani Güllü, "Maşallah insan da insan, analar doğurmuş, Müslüman adam" cevabını veriyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan Kayseri

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
helal be teyze.bu savaş hilal ile haçın savaşı. teyzem ellerinden öpüyorum
Türklüğümü ve müslümanlığımı sorgylamaj senin haddin değil. Akp'ye oy verenler de neye hizmet ettiğini bilmeyenlerdir. Ahirette görüşürüz. :)
Ak mal seçim var savaş nerden çıktı ülkenin yarısı haçlı mı oldu gerizekalı
@muspol43 ne alaka.bugün haçlı istesin.senin ülkeni 2 bombayla tarumar eder.
Alzheimer olmasın? Onlara akıl sağlığı için rapor isteniyor. (miras hukuku)
çomar teyze
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