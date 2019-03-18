İzlenme rekorları kırıyor! 'Kime oy vereceksin' sorusuna verdiği yanıt büyük ilgi gördü

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk ve 27 torunu bulunan Ümmühani Güllü'nün sosyal medyada paylaşılan görüntüsü izlenme rekorları kırıyor. Çekim yapan bir kişinin, "31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kime vereceksin?" sorusuna Ümmühani Güllü, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, lamba da lamba, lamba da lamba" diye cevap verdi.
"ANALAR DOĞURMUŞ"
"Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir insan?" sorusuna ise Ümmühani Güllü, "Maşallah insan da insan, analar doğurmuş, Müslüman adam" cevabını veriyor.
Kaynak: İHA
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