İzleyenler şoke oldu! Canlı yayında komedyen bir anda soyunmaya başladı, sunucu ne yapacağını şaşırdı

Channel 4’ün Friday Night Live programına konuk olan transseksüel komedyen Jordan Gray, canlı yayın sırasında kimsenin beklemediği bir anda soyunmaya başladı. İngiltere’nin popüler isimlerinden biri olan Gray, şarkı söylemek için çıktığı sahnede kıyafetlerini çıkartarak çıplak bir şekilde dans etti. Sahnede performansını sergilediği sırada Gray’in cinsel organıyla org çaldığı anlar herkesi şaşırttı. Gösterisini gören hayranları düşüncelerini paylaşmak için sosyal medyaya yöneldi.

“ŞARKI YETERİNCE İYİYDİ”

Jordan Gray’in performansını beğendiklerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları şarkının yeterince iyi olduğunu ve soyunmasına gerek olmadığı konusunda hem fikir oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Vay canına az önce ne perfomans gördüm!” yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İptal edilmezse bu performansı sürekli olarak izlemek isterim” dedi. Üçüncü sosyal medya kullanıcısı ise duruma daha sanatsal bir pencereden yaklaşarak, “Aslında müzikal olarak çok iyiydi ve şarkıyı çok beğendim. Soyunmasının gerçekten gerekli olup olmadığındna emin değilim. Şarkı yeterince iyiydi” yorumunu yaptı.

