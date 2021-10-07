İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, bottaki 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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