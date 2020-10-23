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İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel 23.10.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası tarifi

İçindekiler

  • İzmir Bombası Nedir?
  • İzmir Bombası Nasıl Akışkan Olur?
  • İzmir Bombası Nasıl Yapılır?
  • İzmir Bombası Soğuk mu Yenir?
  • İzmir Bombası Püf Noktaları Nelerdir?
  • İzmir Bombası Kaç Kaloridir?
  • İzmir Bombası Sadece Çikolatalı mı Yapılır?
  • Diyet Yapanların Gözdesi: Fit İzmir Bombası
  • Fit İzmir Bomba Tarifi Nasıl Yapılır?

İncecik hamur içinde akışkan çikolatadan oluşan bir tatlı düşünün. Uzaktan bakınca büyük bir kurabiyeye benziyor fakat o İzmir bombası!

Ünü, sadece İzmir’i değil ülke sınırlarını aşan bir lezzet… İncecik hamuru ve içindeki akışkan çikolatasıyla çayın ve kahvenin yanına harika giden izmir bombası tarifiyle siz de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

İzmir Bombası Nedir?

İzmir’de ortaya çıkan bir tatlı çeşididir. Meşhur atom olarak geçer ve adını İzmir bombası olarak tarihe yazar. İzmir bombası Konak ilçesinde birçok kafede yer alır. Bu bombayı yemek için tabii ki İzmir’e kadar gitmenize gerek yok! Kendi mutfağınızda çok daha lezzetli bir bomba yapmanız mümkün.

İzmir Bombası Nasıl Akışkan Olur?

İzmir bombası nasıl akışkan olur herkes tarafından merak edilen bir sorudur. İdeal olan süreden 1 dakika bile fazla pişirirseniz maalesef istediğiniz akışkanlığa ulaşamaz ve bomba olma özelliğini kaybeder. Bu yüzden, ideal pişirme sürelerine uyun ve mutlaka bombanızın başında bekleyin. Aman patlamasın!

İzmir Bombası Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı
  • Oda sıcaklığında yarım bardak su
  • 1 buçuk su bardağı un
  • Çikolatalı fındık kreması
  • Kabartma Tozu
  • Tuz
  • Yoğurt

İzmir Bombası Nasıl Yapılır?

Öncelikle çikolatalı fındık kremalarını elinize alın ve elinizde yuvarlayarak top haline getirin. Burada düzgün bir şekilde yuvarlamak çok önemlidir. Yuvarladığınız topları fırın tepsisine düzelce dizin ve soğuması için buzdolabına koyun. Daha sonra hamuru yapmaya başlayacağız. Hamuru için, malzemelerin tümünü karıştırma kabına alın ve yoğurmaya başlayın. Yağlanmış tezgaha hamuru alın ve iyice yoğurun. Bu aşamada eğer un elinize yapışır ve yoğurmanızı engellerse un eklemekten çekinmeyin. Bu aşama da bittikten sonra hamurdan yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak ortasına çok ince olacak şekilde yuvarlak açın. Bu işlemi elinizle yapmalısınız. Daha sonra, açtığınız yuvarlağın içine 1 tatlı kaşığı çikolatalı fındık kremasını yerleştirip bohça yaparak kapatın. Bohçayı düzgün bir şekilde yapmanız çok önemli, açılmasını istemeyiz. Diğer hamurlarda da aynı işlemleri uygulayın ve kızgın olan yağda kızartın. Kağıt havlu kullanarak fazla yağını alabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

İzmir Bombası Soğuk mu Yenir?

İzmir bombası soğuk mu yenir yoksa sıcak mı yenir gibi tartışmalar mevcut. İzmir bombası sıcakken yenir. Akışkanlığı bu şekilde daha çok ortaya çıkar. Tabii dilerseniz soğuk olarak da yiyebilirsiniz. Soğuyunca da akışkanlığı olabilir ama sıcakken olduğu gibi olmaz. İki türlü de deneyerek damak zevkinize hangisi uyuyorsa ona göre tercih yapabilirsiniz.

İzmir Bombası Püf Noktaları Nelerdir?

Hamurun kıvamını tutturmak son derece önemlidir. Bu yüzden, sıvı yağ miktarını azaltmalısınız ve tereyağı eklemelisiniz. Yaptığınız bombaların yuvarlak olması için 1 çay kaşığı karbonat eklemelisiniz. Bohça yaparken fazla kısımları o şekilde bırakmak yerine kopartmanız gerekir. Tabii bu aşamada elinizin ayarını iyi tutturmanız gerekiyor. Bomba patlayabilir! Bombanın eşit derecede pişmesi için fırını önceden ısıtmanız gerekir. Akışkan bir İzmir bombası yapmak istiyorsanız 15 dakika pişirmelisiniz. 1 dakika bile fazla pişerse maalesef akışkan olmayacaktır. İzmir bombası piştiği nasıl anlaşılır gibi bir düşünceniz varsa, 15 dakikanın yettiğini bilmeniz yeterli olacaktır. Fazlası çok pişmiş bir kurabiyeye dönüşür!

İzmir Bombası Kaç Kaloridir?

1 adet İzmir bombası 130 kaloridir. 1 porsiyon ise 450 kaloridir. Evet, İzmir bombası gerçekten lezzetli bir tatlıdır fakat oldukça ağırdır. Kilo kontrolünde olanların ölçülü bir şekilde tüketmesinde fayda vardır.

İzmir Bombası Sadece Çikolatalı mı Yapılır?

Unlu mamüller işletmecisi Dinçer Acar, yöresel lezzetlerin üretimini yapar. Beyaz ve kakao seçeneklerinin yanında frambuazlı bombalar da hazırlanır. Dinçer Acar tarifi ise şu şekildedir: "Çıtır hamuru, akıcı bir çikolata içerir. İçindeki sos yani fındık kreması bombaya lezzet verir. Hamurunun da iyi tutturulması lazım. Kıvamında olup iyi dinlenirse hamur tutmuş olur. Dinlendikten sonra 30'ar gram halinde keseriz. Merdane ile açarız. Fındık kremasını yağlı kağıtta dondurucuda beklettikten sonra hamurun içine katarız." Dinçer Acar, dışı beyaz, içi kakaolu kremayla hazırlanan İzmir bombalarının yanında siyah hamurun içine beyaz çikolatayla da hazırladıklarını belirtir.

İzmir bombası frambuazlı da yapılıyor desek ne derdiniz? Frambuaz severlerin gözlerini parlatacak bu tarifler doğum günleri ve davetlerde de büyük boy olarak hazırlanabiliyor.

Diyet Yapanların Gözdesi: Fit İzmir Bombası

Yazımızın sonuna gelirken, ‘’Yok mudur bu bombanın diyet yapanlara özel tarifi?’’ dediğinizi duyar gibiyiz. Tabii ki mümkün! Malzeme olarak, 2 su bardağı tam buğday unu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 15 su bardağı ılık su, 1 su bardağı fındık unu, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi, 1 paket vanilya kullanarak fit İzmir bombası yapabilirsiniz!

Fit İzmir Bomba Tarifi Nasıl Yapılır?

Fit İzmir bombası için önce hamuru yapmakla başlıyoruz. Su, un, vanilya ve yağı bir kapta karıştırıyoruz ve 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra fındık, kakao, hindistan cevizi yağı, keçiboynuzu pekmezini karıştırarak iç hazırlıyoruz. Hamuru incecik olacak şekilde açıyoruz ve kase desteğiyle yuvarlak olarak kesiyoruz. İçine hazırlanan içi dolduruyoruz ve bohça yaparak kapatıyoruz. Püf noktalarda da bahsettiğimiz gibi, hamurun fazlasını koparmayı unutmuyoruz ve koparırken dikkatli davranıyoruz. 180 derece fırında 5 dakika pişiriyoruz. İşte bu kadar!

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