İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası tarifi

Ünü, sadece İzmir’i değil ülke sınırlarını aşan bir lezzet… İncecik hamuru ve içindeki akışkan çikolatasıyla çayın ve kahvenin yanına harika giden izmir bombası tarifiyle siz de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

İzmir Bombası Nedir?

İzmir’de ortaya çıkan bir tatlı çeşididir. Meşhur atom olarak geçer ve adını İzmir bombası olarak tarihe yazar. İzmir bombası Konak ilçesinde birçok kafede yer alır. Bu bombayı yemek için tabii ki İzmir’e kadar gitmenize gerek yok! Kendi mutfağınızda çok daha lezzetli bir bomba yapmanız mümkün.

İzmir Bombası Nasıl Akışkan Olur?

İzmir bombası nasıl akışkan olur herkes tarafından merak edilen bir sorudur. İdeal olan süreden 1 dakika bile fazla pişirirseniz maalesef istediğiniz akışkanlığa ulaşamaz ve bomba olma özelliğini kaybeder. Bu yüzden, ideal pişirme sürelerine uyun ve mutlaka bombanızın başında bekleyin. Aman patlamasın!

İzmir Bombası Tarifi İçin Malzemeler

1 çay kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı ayçiçek yağı

Oda sıcaklığında yarım bardak su

1 buçuk su bardağı un

Çikolatalı fındık kreması

Kabartma Tozu

Tuz

Yoğurt

İzmir Bombası Nasıl Yapılır?

Öncelikle çikolatalı fındık kremalarını elinize alın ve elinizde yuvarlayarak top haline getirin. Burada düzgün bir şekilde yuvarlamak çok önemlidir. Yuvarladığınız topları fırın tepsisine düzelce dizin ve soğuması için buzdolabına koyun. Daha sonra hamuru yapmaya başlayacağız. Hamuru için, malzemelerin tümünü karıştırma kabına alın ve yoğurmaya başlayın. Yağlanmış tezgaha hamuru alın ve iyice yoğurun. Bu aşamada eğer un elinize yapışır ve yoğurmanızı engellerse un eklemekten çekinmeyin. Bu aşama da bittikten sonra hamurdan yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak ortasına çok ince olacak şekilde yuvarlak açın. Bu işlemi elinizle yapmalısınız. Daha sonra, açtığınız yuvarlağın içine 1 tatlı kaşığı çikolatalı fındık kremasını yerleştirip bohça yaparak kapatın. Bohçayı düzgün bir şekilde yapmanız çok önemli, açılmasını istemeyiz. Diğer hamurlarda da aynı işlemleri uygulayın ve kızgın olan yağda kızartın. Kağıt havlu kullanarak fazla yağını alabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.