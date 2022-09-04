İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu! Yarışmaya geliş şekli olay oldu

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye İzmir'e gitti. Kent Ormanı'nda kurulan platformda programın çekimleri yapılırken programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuk oldu.

Tunç Soyer'in yarışmanın çekildiği alana bisikletiyle geldiği görüldü. Öte yandan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de jüri olarak programda yer aldı.

Somer Sivrioğlu Soyer'e "Makam aracınız çok güzelmiş" derken Mehmet Şef "Böyle bir giriş bekliyordum" dedi.

AKLA ACUN ILICALI GELDİ

Tunç Soyer'in bu gelişi sonrası Acun Ilıcalı'nın Survivor açılışlarındaki havalı girişleri akla geldi. Sosyal medyada seyirciler "Acun yapar da başkan durur mu?" yorumlarında bulundu.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI

Haftanın son takım mücadelesi İzmir'de dış oyun şeklinde gerçekleşti. İki takım da; heybe çorbası, Ege otları tabağı, koruklu bamya, enginarlı levrek, samsades tatlısı ve koruk suyu yaptılar.

Oyunun kazananı ise başa baş mücadele ardından kırmızı takım oldu.

Mavi takım üyeleri ise bireysel dokunulmazlık yarışında palamut balığı ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Son üçe ise Metin, Melih ve Büşra çıktı. Dokunulmazlığı da Melih aldı.

