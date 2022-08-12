YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

12.08.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti ve CHP'li üyeler arasında "toplu ulaşım tarifesi" tartışması yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayı üçüncü meclis toplantısı Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, "Belediye sınırları içinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanacak toplu ulaşım tarifesinin belirlenmesine yönelik UKOME olağanüstü genel kurul kararı doğrultusunda alınan toplu ulaşım fiyat tarifesine ilişkin plan ve bütçe, ulaşım ile tüketiciyi koruma komisyonları raporları" gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin meclis kararıyla tarife değişikliği yapmak istediğini söyledi.

UKOME'de zam kararı alınmadığını ifade eden Hızal, "UKOME'de İzmir Büyükşehir Belediyesinin teklifi reddedildi. Şu yazı bile İzmirlileri aldattığınızı gösteriyor. Siz genel kurul kararını görmezden gelerek hukuku görmezden gelerek burada da kelime oyunu yaparak önümüze bunu getiriyorsunuz." dedi.

Hızal, meclis kararıyla İzmirlilerin aldatılmaya çalışıldığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"İyi ki komisyonda bu işi araştıran üyeler var yoksa İzmirlilerin de haberi olmayacaktı. O zaman soruyorum neden ESHOT'ta fiyat artışı yapamadınız? İzmirlileri aldatıyorsunuz. UKOME'de alınmış böyle bir karar yok. Burada bahsedilen karar İzmir Büyükşehir Belediyesinin teklifinin reddi yönünde. İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı otomatik zam kararı mahkeme kararıyla iptal edildi. Belediye mahkeme kararlarını yok sayıyor, görmüyor. Mahkeme zammı iptal etmiş, yürütmeyi durdurmuş ve o süre içinde yapılmamış, ödemeleri iade etmesi gerekirken kulağının üstüne yatıyor. Ben duyuruyorum, mahkeme kararı var, gelsinler paralarını alsınlar."

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise büyükşehir belediyelerinin belediye yasası gereği toplu ulaşım hizmetlerinden sorumlu olduğunu ifade etti.

ESHOT bütçesinin de belediye meclisinde onaylandığını hatırlatan Aydın, "Tarife ücretleri ESHOT'a gelir kalemi olarak belirlenmiştir. Karar verme yetkisi belediye meclisine aittir." dedi.

Tartışmanın ardından ulaşım tarifesine ilişkin önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandıİzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"
GÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
karar

İzmir Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:16
Öğle
13:22
İkindi
17:09
Akşam
20:17
Yatsı
21:44

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Barın Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.