İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti ve CHP'li üyeler arasında "toplu ulaşım tarifesi" tartışması yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayı üçüncü meclis toplantısı Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, "Belediye sınırları içinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanacak toplu ulaşım tarifesinin belirlenmesine yönelik UKOME olağanüstü genel kurul kararı doğrultusunda alınan toplu ulaşım fiyat tarifesine ilişkin plan ve bütçe, ulaşım ile tüketiciyi koruma komisyonları raporları" gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin meclis kararıyla tarife değişikliği yapmak istediğini söyledi.

UKOME'de zam kararı alınmadığını ifade eden Hızal, "UKOME'de İzmir Büyükşehir Belediyesinin teklifi reddedildi. Şu yazı bile İzmirlileri aldattığınızı gösteriyor. Siz genel kurul kararını görmezden gelerek hukuku görmezden gelerek burada da kelime oyunu yaparak önümüze bunu getiriyorsunuz." dedi.

Hızal, meclis kararıyla İzmirlilerin aldatılmaya çalışıldığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"İyi ki komisyonda bu işi araştıran üyeler var yoksa İzmirlilerin de haberi olmayacaktı. O zaman soruyorum neden ESHOT'ta fiyat artışı yapamadınız? İzmirlileri aldatıyorsunuz. UKOME'de alınmış böyle bir karar yok. Burada bahsedilen karar İzmir Büyükşehir Belediyesinin teklifinin reddi yönünde. İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı otomatik zam kararı mahkeme kararıyla iptal edildi. Belediye mahkeme kararlarını yok sayıyor, görmüyor. Mahkeme zammı iptal etmiş, yürütmeyi durdurmuş ve o süre içinde yapılmamış, ödemeleri iade etmesi gerekirken kulağının üstüne yatıyor. Ben duyuruyorum, mahkeme kararı var, gelsinler paralarını alsınlar."

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise büyükşehir belediyelerinin belediye yasası gereği toplu ulaşım hizmetlerinden sorumlu olduğunu ifade etti.

ESHOT bütçesinin de belediye meclisinde onaylandığını hatırlatan Aydın, "Tarife ücretleri ESHOT'a gelir kalemi olarak belirlenmiştir. Karar verme yetkisi belediye meclisine aittir." dedi.

Tartışmanın ardından ulaşım tarifesine ilişkin önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

