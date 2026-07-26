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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda şoke eden görüntüler! Araç üzerinde dans edip paylaştılar

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halindeki bir aracın üzerinde dans ederek o anları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda şoke eden görüntüler! Araç üzerinde dans edip paylaştılar

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaydedilen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine adli süreç başlatıldı. Seyir halindeki bir otomobilin üzerinde bulunan kişilerin dans ederek görüntü çekmesi ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşması büyük tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin üzerinde bulunan kişilerin müzik eşliğinde dans ettiği görüldü. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken çok sayıda kişinin de tepkisini çekti.

Görüntülerin ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, olayla ilgili "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kimliklerin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için Jandarma ekiplerine talimat verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir otoyol haberler çeşme
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