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İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

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HABER  | 26.07.2019 23:28 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı.

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bergama ve köylerinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesi ile ilçeye bağlı 20 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Yenikent Mahallesi'nde veba hastalığı şüphesi nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır” denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir bergama veba karantina

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