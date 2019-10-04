Mynet Trend

İzmir'de araçların üzerinde beslenen keçiler dikkat çekti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi.

Adalet Mahallesi’nde Manas Bulvarı üzerinde bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa’nın 5'inci, Türkiye’nin de 2’inci ikiz kulesi olan Folkart Towers’ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibinin belli olmadığı ve ahırdan kaçtığı tahmin edilen keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yiyerek karınlarını doyurdu. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi. Keçilerin ziyafetini caddeden geçenler telefonlarıyla görüntülerken, bazıları da keçilerin araçlara zarar vermesine tepki gösterdi.

Keçilerin uzun zamandır araçların üzerine çıkarak bölgedeki ağaç dallarını yediğini belirten Muharrem Yılmaz, "Bu keçiler her zaman burada. İnsanların araçlarının üstünde. Yazık mı desek, yoksa keyif mi desek bilemedik. 150-200 kiloluk tekeler araçların üzerinde. Bunlar sahipsizse biz alıp gidelim. Sahibi varsa buradan alsınlar bunları. Araçlara yazık" dedi.

(DHA)

PARTNER"Yine mutluluktan gözlerim doldu" "Yine mutluluktan gözlerim doldu"
'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!
Son zamanların yeni trendi: Milletvekilleri bekaret peşinde!Son zamanların yeni trendi: Milletvekilleri bekaret peşinde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keçi izmir

En Çok Okunan Trend Haberler

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Küçük kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç'tan Akın'a büyük şok! İşte yeni bölüm fragmanı

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

İlginç görüntü! Elleriyle beslediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sel sularında jet ski keyfi

Sel sularında jet ski keyfi

Onu görür görmez durdu!

Onu görür görmez durdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

'Yaşam nasıl başladı?' sorusuna yanıt bulunmuş olabilir!

Son zamanların yeni trendi! Milletvekilleri bekaret peşinde

Son zamanların yeni trendi: Milletvekilleri bekaret peşinde!

Başakşehir'de bir sürücü fren yerine gaza basında takla attı

Fren yerine gaza basınca...

Down sendromlu Yasin Soyalp'e keçili terapi!

Down sendromlu çocuğa keçili terapi!

Kansere yeni düşen kardeşini böyle uğurladı!

Kansere yeni düşen kardeşini böyle uğurladı!

Kuyuya düşen atı kurtarmak için seferber oldular

Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.