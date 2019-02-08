İzmir'de bir kadın, minibüs sürücüsünü sokak ortasında darp etti

İzmir'de ismi öğrenilemeyen bir kadın, Yeşilyurt-Bornova seferini yapan bir yolcu minibüsünü durdurup, sürücüsüyle bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme tokat darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, sürücünün ise karşılık vermediği görülüyor.
(DHA)
Bakan keşfedildiğini duyurmuştu! İşte ilk görüntüler
Türkiye’yi sarsan yasak aşk cinayetinde karar verildi!
Köylüler buldu! Korkudan kimse yaklaşamadı
Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!
Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış
Nilhan Osmanoğlu'ndan İsmet İnönü açıklaması
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum