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İzmir'de bir kadın, minibüs sürücüsünü sokak ortasında darp etti

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 20:55 | Son Güncelleme

İzmir'de, bir kadın yolcu, minibüs sürücüsünü sokak ortasında darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'de ismi öğrenilemeyen bir kadın, Yeşilyurt-Bornova seferini yapan bir yolcu minibüsünü durdurup, sürücüsüyle bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme tokat darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, sürücünün ise karşılık vermediği görülüyor.

(DHA)

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izmir kadın minibüs kavga

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