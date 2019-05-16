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İzmir'de doktorları şoke eden olay! Motosikletin ayaklığı bacağına saplandı

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GÜNDEM  | 16.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesindeki motosiklet kazasında, bacağına motosikletin ayaklığı saplanan Uğur Hakan Taylan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde geçirdiği operasyonla ayaklıktan kurtarıldı.

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Motosikletin ayaklığı bacağına saplandı

Çeşme ilçesinde, motosikleti kullanan sürücü mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motor metrelerce sürüklenirken, kazada motosikletin ayaklığı Uğur Hakan Taylan'ın baldırına saplandı. Motoru kullanan yeğeniyle birlikte baldırına saplanan ayaklığı çıkarmaya çalışan Taylan, başarılı olamayınca 112 Acil Sağlık'tan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyeden yardım isteyerek, motosikletin ayaklığını kestirdi.

SİNİR VE DAMARLAR ZARAR GÖRMEDİ

Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Hakan Taylan'a hastanede ilk müdahale yapılırken, Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Osman Refik Çetin de hastaneye gelerek, Taylan'ı ameliyata aldı. Bu duruma sağlık çalışanları da şaşırdı. Taylan'a lokal anestezi yapılarak, baldırına saplanan motosiklet ayaklığı çıkarıldı. Op. Dr. Çetin, Uğur Hakan Taylan'ın baldırındaki sinirlerin ve damarların zarar görmediğini belirterek, hastanın iyi durumda olduğunu ve birkaç gün sonra da dikişlerinin alınacağını söyledi.

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'İZMİR' E GİTMEK İSTEMEDİM'

Motosikletin ayaklığının çıkarılmasının ardından taburcu edilen Uğur Hakan Taylan, kazanın oluşunu şöyle anlattı:

"Salı akşamı, arkadaşlarımla Dalyan Mahallesi tarafında sohbet ediyordum. Daha sonra beni alması için yeğenimi çağırdım. Geldi, beni aldı. Motorun arkasına oturdum. Çeşme'ye doğru gidiyorduk. Tam virajı dönerken, yoldaki mıcırlara motoru kaptırdı. Motor kaydı. İkimiz de düştük. O anda motorun ayaklığı baldırıma saplandı. Çıkarmaya çalıştık, ama başaramadık. Ambulans ve itfaiye geldi. İtfaiye ayaklığı kesti. Beni hastaneye götürdüler. Ortopedi Uzmanı doktorumuz, evinden kalkarak, hastaneye geldi. Ben de Çeşme hastanemizde bakılmak istediğimi, İzmir'e gitmek istemediğimi söyledim. Doktor da beni İzmir'e sevk etmedi ve çok güzel müdahale ederek, ayaklığı çıkardı. Doktoruma, benimle yakından ilgilenen Başhekim Atıl Birol'a ve hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Motosiklet

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Bu motor tam bir Şeytan icadı buna bu kadar itimat etmeyin...
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