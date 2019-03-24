İzmir'de 'en tatlı' fuar! Akın ettiler

Kedi, köpek ürün ve malzemeleri, kuş ürünleri, akvaryum ve veterinerlik malzemeleri gibi ürünlerin sergilendiği 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Pet 2019, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, pazar tatilini de fırsat bilen hayvanseverler akın etti. Kedi ve köpek güzellik yarışmaları, pet kuaför gösterileri, itaat, koruma, çeviklik ve kurtarma gösterileri gibi özel yarışma ve etkinliklere ev sahipliği yapan fuarın, ziyarete açık olduğu 21- 24 Mart tarihleri arasındaki en yoğun günü olduğu belirtildi. Evcil hayvanların da yer aldığı fuarda, kediden balığa, papağandan köpeğe birçok hayvan ilgi odağı oldu. Renkli kıyafet, güneş gözlüğü gibi aksesuarları taşıyan köpekler, ziyaretçileri gülümsetti. Fuar kapsamında çekilişe katılan ziyaretçilere, ücretsiz mama dağıtıldı.

'SENTETİK KUMLAR HAYVAN PATİLERİNİ YARALAYABİLİR'

Kedi kumu imal eden firmanın Türkiye Satış Müdürü Baran Murat Taslı, mamalar kadar kedi kumlarının da önemine dikkat çekerek şöyle dedi: