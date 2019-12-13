İzmir'de iç mimarın etek altı fotoğrafını çeken patron için flaş karar

İzmir'deki bir mimarlık ofisinde, 21 Eylül 2018'de yaşanan olayda, iddiaya göre iç mimar B.S.U., oturdukları masadan diğer arkadaşlarının kalkmasıyla patronu A.T.A. ile baş başa kaldı. Kısa süre sonra da A.T.A.'nın elini masanın altına götürdüğünü görüp, fotoğraf çekme sesi duydu.

B.S.U. ve olaya tanık olan 4 mesai arkadaşı, patronla tartışıp, eşyalarını toplayarak, mimarlık ofisini terk etti. B.S.U., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. A.T.A. hakkında İzmir 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'PİŞMANIM, ŞEYTANA UYDUM'

Davanın ilk duruşmasına B.S.U. ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık A.T.A. gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çalışanlardan E.A.. "Sanık olaydan sonra beni telefonla arayıp, masa altından B.S.U.'nun fotoğraflarını çektiğini anlatıp, pişman olduğunu ve şeytana uyduğunu söyledi" dedi.

'EŞİ EVDEN KOVMUŞ'

Bir başka çalışan T.Z.B. de "Olay günü B.S.U.'nun sanığın odasına hızlı bir şekilde girdiğini, sanığın bunun üzerine çıkıp lavaboya girdiğini gördüm. Girmesi ile çıkması bir oldu. B.S.U.'nun eli ayağı titriyordu. Ertesi gün sanığın eşi beni aradı, sanık ile gece konuştuğunu ve fotoğrafı çektiğini itiraf ettiğini, bunun üzerine sanığı evden kovduğunu anlattı" diye konuştu.