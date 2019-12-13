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İzmir'de iç mimarın etek altı fotoğrafını çeken patron için flaş karar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İzmir'de, mimarlık ofisi sahibi A.T.A., yanında çalışan iç mimar B.S.U.'nun masa altından fotoğraflarını çektiği iddiasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı. Tanık olarak dinlenen diğer çalışanların patronun, mesai arkadaşlarının masa altından fotoğraflarını çektiğini doğruladığı duruşmaya katılmayan A.T.A., bir sonraki oturuma zorla getirilecek.

İzmir'de iç mimarın etek altı fotoğrafını çeken patron için flaş karar

İzmir'deki bir mimarlık ofisinde, 21 Eylül 2018'de yaşanan olayda, iddiaya göre iç mimar B.S.U., oturdukları masadan diğer arkadaşlarının kalkmasıyla patronu A.T.A. ile baş başa kaldı. Kısa süre sonra da A.T.A.'nın elini masanın altına götürdüğünü görüp, fotoğraf çekme sesi duydu.

B.S.U. ve olaya tanık olan 4 mesai arkadaşı, patronla tartışıp, eşyalarını toplayarak, mimarlık ofisini terk etti. B.S.U., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. A.T.A. hakkında İzmir 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'PİŞMANIM, ŞEYTANA UYDUM'

Davanın ilk duruşmasına B.S.U. ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık A.T.A. gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çalışanlardan E.A.. "Sanık olaydan sonra beni telefonla arayıp, masa altından B.S.U.'nun fotoğraflarını çektiğini anlatıp, pişman olduğunu ve şeytana uyduğunu söyledi" dedi.

'EŞİ EVDEN KOVMUŞ'

Bir başka çalışan T.Z.B. de "Olay günü B.S.U.'nun sanığın odasına hızlı bir şekilde girdiğini, sanığın bunun üzerine çıkıp lavaboya girdiğini gördüm. Girmesi ile çıkması bir oldu. B.S.U.'nun eli ayağı titriyordu. Ertesi gün sanığın eşi beni aradı, sanık ile gece konuştuğunu ve fotoğrafı çektiğini itiraf ettiğini, bunun üzerine sanığı evden kovduğunu anlattı" diye konuştu.

'FOTOĞRAFLARI GÖRDÜM'

G.K. isimle çalışan ise sanığın telefonunda mağdurun fotoğraflarını gördüğünü ileri sürerek, şunları söyledi:

"Sanığın, müştekinin bel altı fotoğraflarını çektiğini gördüm. Sanık masadan ayrıldığında, telefonunun tuş kilidi olmadığı için son çekilen fotoğraflara baktım. Fotoğraflar B.S.U.'nun bel altı çekilmiş fotoğraflarıydı."

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, duruşmaya gelmeyen sanık A.T.A.'nın bir sonraki oturumda zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Öte yandan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Derneği (TMMOB) Mimarlar Odası, İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu ve İzmir Kadın Savunma Ağı, duruşmaya katılarak mağdur B.S.U.'ya destek verdi.

(DHA)

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iç mimar kadın patron izmir mahkeme Etek Altı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
açıkta bişey varki fptoğraf çekebiliyor :) yarası olan gocunur derler.
Şimdi bu olayı şiddetle kınıyor ve asla tasvip etmiyorum ama patron sen nasıl denk geldin ya böyle ? Çünkü çoğu izmirli kız için taciz edilmek iltifattır kalçasının sağ tarafına tokat at sol tarafınada ister ya da eve davet eder öyle saplık ve sapıklar sen nasıl denk geldin anlamadım ????
lan olm bu nasil sapkinliktir yahu! anlamis degilim
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