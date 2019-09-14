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İzmir'de iki kişinin öldüğü kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 14.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki sürücü Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Alsancak semti Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi.

Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden bulvara çıkan Raşit Başak yönetimindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna, Vedat Toka'nın kullandığı 35 TGR 87 plakalı otomobil, çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Çöp kamyonunda görevli iki belediye işçisi de hafif yaralandı.

Tramvay güzergahı üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre durdu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

(DHA)

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izmir kaza çöp kamyonu

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