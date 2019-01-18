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İzmir'de ikinci düden oluştu

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 18.01.2019 07:43 | Son Güncelleme

İzmir'de aralıksız süren yağışlar korkutan doğa olaylarını da beraberinde getirmişti. Metrekareye toplam 250 kilogram yağmur düşen şehirde en fazla yağış alan bölgelerden biri de Menderes oldu. Menderes'in Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur suları bazı bölgelerde yer altında çatlaklar oluşmasına neden oldu. Bu çatlakların arasından çıkan yağmur suları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görüntülerin ardından bir yeni düden daha meydana geldi. Su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan yeni düden bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Çevre bölgelerden vatandaşların da geldiğini söyleyen köy sakinleri, herkesin bu görüntü ile fotoğraf çektirmek istediğini söylüyor.

Fotoğraf çektirmek için geliyorlar

İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.
İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı.
Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, yeni bir düden daha oluştu. Şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti. İlginç görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU'

'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU'
Karakuyu sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Hasan Coşkun, "Karakuyu köyünde aşırı yağış nedeniyle geçen hafta sel olmuştu. Bu bölgede de çatlakların oluşmasıyla düdenler meydana geldi. Bugün su seviyesinin azalmasıyla ikinci bir çatlak daha oldu. Su içine akıyor. Bu suyun biz çiftçiler için yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi. Harun Gülcan Geçen de, "Yağmurlardan dolayı bu görüntü oluştu. Köyümüz de bu sayede meşhur oldu. Herkes fotoğraf çektirmek için geliyor. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmek için geldik" dedi. Komşu köyden gelen İbrahim Kıyak ise, "Ben Gölova köyünden geliyorum. Bu çatlağı ve akan suyu görmek için geldik. Biraz tehlikeli görünüyor" diye konuştu.
Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede ilk oluşan düdendeki suyun çekilmesiyle çatlağın büyüklüğü ortaya çıktı. İkinci çatlakla birlikte bölgede ilginç görüntüler oluştu.
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Anahtar Kelimeler:
izmir Menderes

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