İzmir'de ikinci düden oluştu

Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, yeni bir düden daha oluştu. Şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti. İlginç görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU'

Karakuyu sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Hasan Coşkun, "Karakuyu köyünde aşırı yağış nedeniyle geçen hafta sel olmuştu. Bu bölgede de çatlakların oluşmasıyla düdenler meydana geldi. Bugün su seviyesinin azalmasıyla ikinci bir çatlak daha oldu. Su içine akıyor. Bu suyun biz çiftçiler için yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi. Harun Gülcan Geçen de, "Yağmurlardan dolayı bu görüntü oluştu. Köyümüz de bu sayede meşhur oldu. Herkes fotoğraf çektirmek için geliyor. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmek için geldik" dedi. Komşu köyden gelen İbrahim Kıyak ise, "Ben Gölova köyünden geliyorum. Bu çatlağı ve akan suyu görmek için geldik. Biraz tehlikeli görünüyor" diye konuştu.