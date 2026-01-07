Mynet Trend

İzmir'de 'yok artık' dedirten olay! Kafede mısır yılanı besliyormuş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kafede elinde egzotik bir tür olan Mısır yılanı ile gezen S.D.'ye, 11 bin 977 TL idari para cezası kesildi.

İzmir'de 'yok artık' dedirten olay! Kafede mısır yılanı besliyormuş

112 Acil çağrı Merkezi'ne, dün saat 21.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir kafede, bir kişinin elinde yılanla dolaştığı ihbarı yapıldı. İhbarla olay yerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İzmir de yok artık dedirten olay! Kafede mısır yılanı besliyormuş 1

11 BİN 977 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Ekipler, yaptıkları kontrolde S.D.'nin yanında, zehirsiz egzotik Mısır yılanı bulunduğunu tespit etti. S.D., yılanın kendisine bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini ve hayvana ait herhangi bir yasal sahiplik belgesinin bulunmadığını beyan etti. S.D.'ye '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesi kapsamında 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir de yok artık dedirten olay! Kafede mısır yılanı besliyormuş 2

EGZOTİK HAYVAN UYARISI YAPILDI

Yılana el konuldu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yetkililer, egzotik hayvanların izinsiz bulundurulması ve beslenmesinin hem doğa dengesini hem de insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

İzmir de yok artık dedirten olay! Kafede mısır yılanı besliyormuş 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İzmir yılan Mısır
