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  4. İzmir'deki Tarkan konserine evlerinin salonundan izlediler! Sosyal medyada hızla yayıldı

İzmir'deki Tarkan konserine evlerinin salonundan izlediler! Sosyal medyada hızla yayıldı

11.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki Tarkan konserinin yankıları sürüyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı Gündoğdu Meydanı'ndaki konserini evinin salonunda izleyen bir ailenin görüntüsü olay oldu. "Benim rahatlık seviyem" başlığıyla paylaşılan video, hızla yayıldı.

İzmir'deki Tarkan konserine evlerinin salonundan izlediler! Sosyal medyada hızla yayıldı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın verdiği konser konuşulmaya devam ediyor. Yaklalık 2 milyon kişinin katıldığı Gündoğdu Meydanı'ndaki konser, ‘Tarihin En Kalabalık Konserleri’ listesinde 5. sıraya yerleşti.

TARKAN KONSERİ 9 EYLÜL'E DAMGA VURDU

9 Eylül'de saat 22.00'da sahneye çıkan Megastar Tarkan, şarkılarıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatırken, Megastar, konserine "Yolla" ve "Kır zincirlerini" şarkısıyla başladı. Tarkan konserini çok tartışılan "Geççek" şarkısıyla bitirdi.

MİLYONLAR TAKİP ETTİ

Tüm dünyada konuşulan ve sosyal medyada zirveye oturan konser, internet üzerinden milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

EVİNİN SALONUNDAN KONSERİ BÖYLE İZLEDİ

Tarkan konserini evinin salonundan izleyen bir sosyal medya kullanıcısının "Benim rahatlık seviyem" başlığıyla paylaştığı video, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Tarkan konser
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