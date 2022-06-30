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İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2022! LGS İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu?

30.06.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir lise taban puanları 2022, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar İzmir lise taban puanları ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki LGS İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu? İşte merak edilenler...

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2022! LGS İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu?

İzmir lise taban puanları 2022, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar İzmir lise taban puanları ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki LGS İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI

İzmir'de yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.

İzmir'in ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci İzmir lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.

5 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor.

Şu an geçen senenin puanları aşağıda bulunmaktadır.

İzmir'in ilçelerindeki liselerin taban puanları ve detaylar:

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İzmir LGS Liselere Geçiş Sınavı
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