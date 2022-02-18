İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botta da 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını alan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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