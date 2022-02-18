YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.02.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikili açıklarında da 21 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botta da 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarını alan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
GÜNCELLEME - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Dikili

İzmir Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:30
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Cuma

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
Özepik Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.