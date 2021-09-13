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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

13.09.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi üzeri Karabağlar Belediyesi yakınlarında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiye, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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