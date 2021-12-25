İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Bornova'dan Konak yönüne giden B.K'nin (29) kullandığı 35 DKB 468 plakalı otomobil, Ankara Caddesi metro üst geçidi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Beyret'e (27) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Beyret, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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