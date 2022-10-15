İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü.

Haliller Mahallesi'nde çiftçilik yapan S.Y. (25) ile Muhammed Başol (46) arasında, S.Y'nin evinin önünde kavga çıktı.

Kavgada S.Y, tabancayla ateş ederek Başol'u yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Başol müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.Y. ise jandarma ekiplerince suç aleti ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.



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