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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

17.04.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen vapur seferlerine yeniden başlandı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 15.15 itibarıyla geçici süre iptal edilen araba vapuru ve yolcu gemisi seferlerinin, saat 19.00 itibarıyla yeniden başladığı belirtildi.

Açıklamada, seferlere program dahilinde devam edileceği kaydedildi.

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