İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen vapur seferlerine yeniden başlandı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 15.15 itibarıyla geçici süre iptal edilen araba vapuru ve yolcu gemisi seferlerinin, saat 19.00 itibarıyla yeniden başladığı belirtildi.

Açıklamada, seferlere program dahilinde devam edileceği kaydedildi.



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