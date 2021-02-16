İzmirli işletmeciden damla sakızlı kahveli mantı tarifi!

Sevim Canpolat, 24 yıldır Cumhuriyet Bulvarı Konak Orduevi karşısındaki 24 metrekarelik dükkanında mantı yapıyor. 100’e yakın mantı çeşidini müşterilerine sunan Canpolat, son olarak da damla sakızlı ve kahveli mantı yapmaya başladı. Evli ve 1 çocuk annesi Sevim Canpolat, “En çok beyaz un kullanılan tercih ediliyor. Ardından da damla sakızlı kahveli mantıya talep geliyor. Türk damak tadının vazgeçilmezlerinden biridir kahve. Mantı da çok severek tükettiğimiz bir besin. Bu ikisini birleştirdim ortaya çok farklı güzel bir lezzet çıktı” dedi.

‘ÇOK ÇEŞİTLİ MANTI VAR’

En çok klasik mantı ile kahve aromalı ve glütensiz undan yapılan vegan mantıların sevildiğini anlatan Canpolat, “Sürekli kendimizi yeniliyoruz. Mantıya çeşitli aromalar katıyoruz. Kahveli mantıyı tercih etmemin en önemli nedeni de rengi oldu. Ege Bölgesi'nde damla sakızlı kahveyi hepimiz çok seviyoruz. Bu nedenle mantının hamurunu kahve ile yaptım. İşimi severek yapıyorum. Burada gördüğünüz klasik mantı dışındakilerin hepsinin üretimi bana ait" diye konuştu.