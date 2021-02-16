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İzmirli işletmeciden damla sakızlı kahveli mantı tarifi!

Betül Songur Betül Songur 16.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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İzmirli işletmeciden damla sakızlı kahveli mantı tarifi!

Damla sakızlı ve kahveli mantı yapan 53 yaşındaki işletmeci Sevim Canpolat, müşterilerine 100'den fazla mantı çeşidi sunuyor. 24 metrekarelik dükkanında çeşit çeşit lezzetlere imza atan Canpolat, en çok kahveli ve damla sakızlı mantının ilgi gördüğünü söyledi.

Sevim Canpolat, 24 yıldır Cumhuriyet Bulvarı Konak Orduevi karşısındaki 24 metrekarelik dükkanında mantı yapıyor. 100’e yakın mantı çeşidini müşterilerine sunan Canpolat, son olarak da damla sakızlı ve kahveli mantı yapmaya başladı. Evli ve 1 çocuk annesi Sevim Canpolat, “En çok beyaz un kullanılan tercih ediliyor. Ardından da damla sakızlı kahveli mantıya talep geliyor. Türk damak tadının vazgeçilmezlerinden biridir kahve. Mantı da çok severek tükettiğimiz bir besin. Bu ikisini birleştirdim ortaya çok farklı güzel bir lezzet çıktı” dedi.

‘ÇOK ÇEŞİTLİ MANTI VAR’

En çok klasik mantı ile kahve aromalı ve glütensiz undan yapılan vegan mantıların sevildiğini anlatan Canpolat, “Sürekli kendimizi yeniliyoruz. Mantıya çeşitli aromalar katıyoruz. Kahveli mantıyı tercih etmemin en önemli nedeni de rengi oldu. Ege Bölgesi'nde damla sakızlı kahveyi hepimiz çok seviyoruz. Bu nedenle mantının hamurunu kahve ile yaptım. İşimi severek yapıyorum. Burada gördüğünüz klasik mantı dışındakilerin hepsinin üretimi bana ait" diye konuştu.

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Kahveli mantının ağızda güzel bir tatla birlikte koku bıraktığını söyleyen Canpolat, “Emek ve sabır isteyen bir işimiz var. Burada 1 porsiyon mantıyı yanında mezelerle beraber 30 liraya veriyoruz" dedi.

Canpolat'ın müşterilerinden Erhan Can Korkmaz (38), "Haftada bir mantı tüketiyoruz. Misafirimiz gelecek. Değişiklik olması için kahveliyi tercih ediyoruz" ifdalerini kullandı.

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KAHVELİ MANTI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 kilo un,
  • 8 gram damla sakızı,
  • 100 gram Türk kahvesi,
  • 35 gram tuz,
  • 1.5 çay bardağı zeytin yağı,
  • 2.13 yumurta.

Yapılışı:

  • Damla sakızları havanda toz haline gelene kadar dövülecek.
  • Sonra bir kaba un koyulacak, ortası havuz şeklinde açılacak.
  • Ardından Türk kahvesi damla sakızını tuz, zeytinyağı ve yumurtaları ilave edilecek.
  • Yoğurulduktan ve sert bir hamur elde ettikten sonra bezelere ayırıp dinlenmeye bırakılacak.
  • Sonra oklava yardımıyla açıp ince açılıp hamur elde edilecek.
  • Sonra tekrar oklava yardımıyla cetvel gibi hamurları ufak kareler şeklinde kesip içine kıyma doldurup bohça şeklinde kapatılacak.

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DHA

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