İzmit Körfezi'nde denizanası istilası

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YAŞAM  | 05.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, denizanası istilasının kirlilik göstergesi olduğunu, denize azot ve fosfor girdisi olduğu için denizanalarının çoğaldığını söyledi.

İzmit Körfezi'nde denizanası istilası

Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi.

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'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR'

Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor. Aslında Mayıs ve Haziran gibi deniz analarının sayısı artar. Fakat bu artış kirlilik nedeniyle meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde de su yüzeyinde alg patlamasına neden olacak ve denizin yüzeyi renk değiştirecektir" dedi.

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'İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIM'

Değirmendere'de yaşayan Mustafa Altuntay da, "Uzun zamandır böyle bir görüntü görmedim. Kıyı boyunca denizanaları ortaya çıktı. Her tarafta denizanasıyla karşılaştık. Uzun zamandır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Niye böyle olduğunu açıkçası bilmiyorum. Baştan aşağıya sahil boyunca denizanaları var" diye konuştu.

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(DHA)

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izmit denizanası Istila çevre kirliliği

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Doğma büyüme degirmendereliyim.Gun geçtikçe dahada kirleniyor.Cocuklugumuzda yesillikler icinde denize girdigimiz yerler veton yığını oldu...Heryer fabrika tersane doldu.Deniz kirlendi hava pis oldu artik.Sanki fabrikaların tersanelerin kurulması gereken tek yer kocaeli bölgesi. ...
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