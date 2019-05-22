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İzmit'te apartman temeli için yapılan kazıda, Roma dönemine ait yapı çıktı

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GÜNDEM  | 22.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

İzmit'te bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait tarihi kalıntılara rastlandı. Mermer kaplı kalıntıların bir yapıya ait olabileceği değerlendirilirken, Kocaeli Müze Müdürlüğü inşaatı durdurdu.

İzmit'te apartman temeli için yapılan kazıda, Roma dönemine ait yapı çıktı

Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta müteahhit firmaya kat karşılığı verilen arazide inşa edilmesi planlanan apartman için temel kazısı yapılmak istendi. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kazının müze denetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.

'MÜZEDEN GELEN UZMANLAR İNCELEDİ'

Müze görevlileri gözetiminde yapılan temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışması durduruldu. Müzeden gelen uzmanlar tarafında yapılan incelemede kalıntıların Roma dönemine ait mermer kaplı bir yapı olduğu belirlendi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü, kalıntıların rölövesini alıp, değerlendirilmek üzere Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmit apartman inşaatı roma dönemi kalıntısı

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