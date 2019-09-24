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İzmit'te fuhuş operasyonu

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YAŞAM  | 24.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

İzmit'te, polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenlendi. Evde yakalanan Azerbaycan uyruklu kadınlardan A.K. (33) gözaltına alırken, R.A. (35) ise sınır dışı edildi.

İzmit'te fuhuş operasyonu

İzmit İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'in Turgut Mahallesi'ndeki fuhuş yapıldığı öne sürülen evi takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azeri 2 kadını yakaladı.

Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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