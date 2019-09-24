İzmit'te fuhuş operasyonu

İzmit İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'in Turgut Mahallesi'ndeki fuhuş yapıldığı öne sürülen evi takibe aldı.
Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azeri 2 kadını yakaladı.
Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.
(DHA)
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