Mynet Trend

İzmit'te ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 13.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

İzmit'te ruhsatsız olduğu iddia edilen bir otele yapılan fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İzmit'te ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, otele baskın düzenledi. Ruhsatsız olduğu belirlenen otel ve otelin içindeki SPA merkezi mühürlendi.

Otel sahibi T.A. (46) ile otelin kadın çalışanları K.T. (33) ve M.Ç.'nin (34) yanı sıra fuhuş yaptıkları iddia edilen 5 kadın daha gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan 5 kadın serbest bırakılırken, otel sahibi ve iki çalışanı fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlaması ile Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
Gece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadıGece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadı
Bir daire, 64 satış, milyonluk vurgun! Sistemin böylesi!Bir daire, 64 satış, milyonluk vurgun! Sistemin böylesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit fuhuş

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta genç kız intihardan vazgeçti, ayağı kayınca kayalıklardan yuvarlandı

İntihar etmek için kayalıklara çıktı, vazgeçti ama...

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile döner dağıtacak

Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla bunu yapacak! Tüm halkı davet etti

İstanbul'da Manukyan'a ait eski binada çökme

Sadece 7 saniye ile kurtuldular! Büyük şans!

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Akıllara durgunluk veren bina! Yer: Bağcılar

Gece kulübünde tanıştı, otel odasına gidince hayatının şokunu yaşadı

Gece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadı

Öyle bir sistem kurmuşlar ki! Aynı evi 64 kişiye satarak 12 milyon TL vurgun yapmışlar!

Bir daire, 64 satış, milyonluk vurgun! Sistemin böylesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.