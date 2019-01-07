İzmitli Ömer iş başında! Milyoner fenomenden 1 milyon dolar isteyince...

Dan Bilzerian'ın davetlisi olarak ABD'ye gidecek Ömer ise, bu süreç boyunca yaşadıklarını hesabı üzerinden sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.
İzmit'te yaşayan Ömer Okkalı, Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın davetlisi olarak ABD'ye gidecek.
"Bana 1 milyon dolar gönderebilir misin?" diye Dan Bilzerian'a mesaj atan Ömer Okkalı'ya sosyal medya fenomeni kayıtsız kalmadı.
İzmit'te yaşayan Ömer Okkalı, Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ı sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı hikayede etiketledi.
Dan Bilzerian, Ömer Okkalı'nın hikayesine gülen emoji ile karşılık verdi.
Ömer ise Dan Bilzerian'a "Selam Dan Bilzerian. Ben senin çok büyük bir hayranınım, ABD'ye gelmek istiyorum fakat bu pek mümkün gözükmüyor. Yardımcı olabilir misin?" mesajını gönderdi.
Dan Bilzerian mesaja "Nasıl yardımcı olabilirim? Bu numaraya mesaj atarak istediğini söylebilirsin" diyerek cevap verdi.
Ömer'le görüntülü konuşan Dan Bilzerian, vize işlemleri ve seyahat masrafları konusunda yardımcı olacağını belirtti.
Ömer ise sosyal medya hesabından ABD vizesi aldığına dair bilgileri paylaştı.
Yaşadıklarına inanmayanlar içinse olaya dair tüm bilgileri hikayelerinde aktardı.
Ömer önümüzdeki günlerde Dan Bilzerian'ın davetlisi olarak ABD'de bulunacak.
Ömer'in Dan Bilzerian'la neler yaşayacağı merakla takip edilecek.
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