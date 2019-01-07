İzmitli Ömer iş başında! Milyoner fenomenden 1 milyon dolar isteyince...

Dan Bilzerian'ın davetlisi olarak ABD'ye gidecek Ömer ise, bu süreç boyunca yaşadıklarını hesabı üzerinden sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.

"Bana 1 milyon dolar gönderebilir misin?" diye Dan Bilzerian'a mesaj atan Ömer Okkalı'ya sosyal medya fenomeni kayıtsız kalmadı.

Ömer ise Dan Bilzerian'a "Selam Dan Bilzerian. Ben senin çok büyük bir hayranınım, ABD'ye gelmek istiyorum fakat bu pek mümkün gözükmüyor. Yardımcı olabilir misin?" mesajını gönderdi.