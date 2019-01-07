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İzmitli Ömer iş başında! Milyoner fenomenden 1 milyon dolar isteyince...

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Instagram fenomeni Dan Bilzerian kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan İzmitli Ömer Okkalı'yı ABD'ye davet etti. Dan Bilzerian'a büyük hayranı olduğunu söyleyen Ömer, ünlü fenomenden ABD'ye gidebilmek için yardım istedi. Ömer'in yazdıklarını kısa süre içinde cevaplayan Dan Bilzerian ise bir telefon numarası vererek istediği konuda yardımcı olacağını söyledi.

Dan Bilzerian'ın davetlisi olarak ABD'ye gidecek Ömer ise, bu süreç boyunca yaşadıklarını hesabı üzerinden sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.

İzmit'te yaşayan Ömer Okkalı, Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın davetlisi olarak ABD'ye gidecek.
"Bana 1 milyon dolar gönderebilir misin?" diye Dan Bilzerian'a mesaj atan Ömer Okkalı'ya sosyal medya fenomeni kayıtsız kalmadı.
İzmit'te yaşayan Ömer Okkalı, Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ı sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı hikayede etiketledi.
Dan Bilzerian, Ömer Okkalı'nın hikayesine gülen emoji ile karşılık verdi.
Ömer ise Dan Bilzerian'a "Selam Dan Bilzerian. Ben senin çok büyük bir hayranınım, ABD'ye gelmek istiyorum fakat bu pek mümkün gözükmüyor. Yardımcı olabilir misin?" mesajını gönderdi.
Dan Bilzerian mesaja "Nasıl yardımcı olabilirim? Bu numaraya mesaj atarak istediğini söylebilirsin" diyerek cevap verdi.
Ömer'le görüntülü konuşan Dan Bilzerian, vize işlemleri ve seyahat masrafları konusunda yardımcı olacağını belirtti.
Ömer ise sosyal medya hesabından ABD vizesi aldığına dair bilgileri paylaştı.
Yaşadıklarına inanmayanlar içinse olaya dair tüm bilgileri hikayelerinde aktardı.
Ömer önümüzdeki günlerde Dan Bilzerian'ın davetlisi olarak ABD'de bulunacak.
Ömer'in Dan Bilzerian'la neler yaşayacağı merakla takip edilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Dan Bilzerian Ömer Okkalı sosyal medya

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