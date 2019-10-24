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İznik Gölü 25 metre çekildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 24.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

Bursa'da bulunan İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 metre çekildi. Bu kadar çekilmenin ilk kez yaşandığını ifade eden Çakırca Mahalle Muhtarı Zeki Bayrak "Gölün kenarında bataklıklar oluştu. Sivri sinekler ürüyor." diye konuştu.

Türkiye’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin ise en büyük gölü olan Bursa'daki İznik Gölü’nde su 25 metre çekildi. Daha önceki yıllarda da çekilmenin meydana geldiği gölde bu kadar çekilmenin ilk kez yaşandığını ifade eden Çakırca Mahalle Muhtarı Zeki Bayrak, “Bu yıl gölümüzde aşırı bir çekilme var. Geçen yılın kurak geçmesi, bu senenin de kurak geçmesi bu çekilmeyi etkiliyor. Geçen yıl kar yağışı olmadı. Gölün kaynakları çiftçiler tarafından kullanılıyor. Tarlaları sulamak için aşırı bir su çekiliyor. Güneşin buharlaştırmasıyla çekilme artıyor. Her geçen yıl biraz daha suyumuz çekiliyor.” dedi.

'SİVRİ SİNEKLER ÜRÜYOR'

Bu durumun İznik Gölü çevresinde yaşayanları ve tarımla uğraşanları tedirgin ettiğine dikkat çeken Bayrak, “25-30 metre çekildi. Daha da çekilmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü kuraklık devam ediyor. Gölün kenarında bataklıklar oluştu. Sivri sinekler ürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilaçlama yapılıyor. Çekilme ile birlikte oluşan bataklıklara daha önce gelmeyen kanatlı hayvanlar geliyor. Ördek çeşitleri, flamingo, pelikan gibi türleri görüyoruz. Doğa fotoğrafçıları da buraya gelip onları fotoğraflıyor.” diye konuştu.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
iznik gölü kuraklık

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