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İznik Gölü metrelerce çekildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi. Balıkçıların av zamanı attığı ağlar ve ıstakoz sepetleri göl suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Marmara’nın incisi Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi.

'BİR TUZAK GİBİ ORTA YERDELER'

Köy sakini Kamil Cengiz, "3 -4 aya kadar buralar 1 metre yüksekliğinde su ile kaplıydı. Müthiş bir çekilme oldu. Bu yıl ciddi bir kış olmadı. Yazında yeterli yağış gerçekleşmedi. Atılan ağlar, kepçeler ve sakalar ortaya çıktı. Su benim belimi geçiyordu. hatta burada bir karabatak kuşunu kurtarmıştım. Gölün bu şekilde çekilmesi ayrı, ortaya çıkan ağ ve sakaların ki ayrı bir üzüntü. Nedenine gelince. Bunların içine canlı türleri giriyor, yılan, kuş, ve bir daha çıkamayarak içeride ölüyor. Bir tuzak gibi orta yerdeler. Buralarda su yüksekken nilüfer çiçekleri vardı. Göl çekilince onlarda yok oldu." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
iznik gölü kuraklık

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