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İznik Gölü'ndeki 1600 yıllık bazilika metaverse ortamında gezilebilecek

03.08.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü'nün kıyıya yakın bölümünde tespit edildiği 2014 yılında dünyanın en önemli 10 keşfi arasında gösterilen 1600 yıllık bazilika, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından artırılmış gerçeklik "metaverse" ile sanal ortamda ziyarete açılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 7 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle araştırma çalışmaları başlatılan ve BUÜ adına Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında sürdürülen kazılardan elde edilen verilerin sanal dünyaya aktarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

BUÜ Arkeoloji Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bir teknoloji firması ortaklığında yürütülecek proje kapsamında bazilikadan elde edilen veriler metaverse ortamına yüklenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla İznik Gölü Bazilikası'nı VR gözlükleri takarak ziyaret etmek mümkün olabilecek.

Ayrıca, Arkeoloji Bölümü'nde tek boyutlu işlenen derslerin üç boyutlu hale getirilmesi için VR gözlüklerinden oluşan uygulama sınıfı kurulacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projenin işbirliği protokolü imza törenindeki konuşmasında, Prof. Dr. Şahin vesilesiyle son derece kıymetli bir eserin ortaya çıkarılmış olmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Dünyanın artık dijital teknolojilerle yönetildiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Böylesine özel bir tarihi yapının ortaya çıkarılması bizleri gururlandırırken, ilave bir maharet ile yürütülen çalışmaların sanal dünyaya aktarılacak olması ve insanların buradaki yapıyı VR gözlükleri takarak izleyebilmesi de bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacak. Sert bir dönüşümün geldiğini hepimiz görüyoruz. Üniversitemiz de stratejik ortaklar sayesinde bu teknolojilerden faydalanacak. Ülkemizin tanıtımına, ekonomimize katkı sunacak ve insanlığa hizmet verecek özel bir çalışma olacak. Emeği geçen ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Vival-Verse Sanat Teknolojiler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Demir de proje için ücret talep etmediklerini, ülke ekonomisine yurt dışından bu çalışma özelinde büyük meblağlar getireceklerine inandıklarını aktardı.

Demir, üniversitede oluşturacakları sınıflarda öğrencilerin bu mekanı birebir gözlemleme imkanına sahip olacağı bilgisini verdi.

İznik Bazilikası'nın ortaya çıkarılması sürecindeki akademik çalışmaları yöneten BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise metaverse teknolojisi ile önemli ve ulaşılması zor olan kültürel alanları ziyaret etmenin artık daha basit hale geldiğini vurguladı.

Projenin patent alma kapasitesinin son derece yüksek olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Mekan, çok yakında hayata geçecek bu proje ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçileriyle buluşacak. Projenin su altında olması nedeniyle ziyareti belli ekipman gerektirdiği için zor olan bir işlem, metaverse ile dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kolaylıkla ziyaret edilebilecek. Projenin başarılı olması ülkemizde ve dünyada yer alan çok sayıda antik kent veya yapının modern teknolojiler ile ziyarete açılmasının önünü açacak olması nedeniyle de çok önemli."

Altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından kısa süre içinde bazilikanın metaverse ortamında ziyarete açılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji metaverse

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