İznik nerede? Çinisi, Yeşil Cami, Bazilika ve gezilecek yerlerle ilgili bilgiler

Bursa ilinin ilçelerinden biri olan İznik bölgesinin ismi Yunanca Nikea kelimesinden geliyor. Nikea'nın anlamı Türkçe'ye "sur içinde" olarak tercüme edilebilir. Milattan önce 2500'lü yıllara kadar uzanan tarihiyle ilçe, doğal güzellikleri köklü mazisinden gelen izlerle bir araya getiriyor. Gerek Antik Yunan ve Yunan mitolojisi gerekse de Hristiyanlık için geçmişte önemli bir kent olan İznik, dini ve kültürel turizm açısından da öne çıkıyor. Yazımızın devamını inceleyerek "İznik nerede? Gezilecek yerler nelerdir?" gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. İznik Nerede? İznik, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Marmara Bölgesinde bulunuyor. İlçe, Marmara'nın güney doğusunda kalan Bursa iline bağlı. Bursa'nın kuzey doğu tarafında, en uçta bulunan İznik'in yüz ölçümü yaklaşık olarak 750 kilometrekare, rakımı ise 85 metre. İznik gölünün hemen doğusunda kurulmuş olan ilçenin Bursa şehir merkezine uzaklığı ise 75 kilometre civarında. Matematik konum açısından ise İznik, 29'uncu boylamla 40. enlem üzerinde konumlanıyor.

İznik Konsili Nerede Yapıldı? Hristiyanlık, ilk yıllarında Roma İmparatorluğu tarafından kabul görmemişti. Bu açından inancın yaygınlık kazandığı kesim daha çok Anadolu'nun Marmara ve Ege bölgeleriydi. Roma İmparatorluğu'nun resmi olarak Hristiyan olmasından sonra ise bu merkezden uzak gruplarla merkezin pek çok görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bu görüş ayrılıklarını değerlendirmek adına Hristiyan toplantısı bir toplantı gerçekleştirdi. Bizler bugün o toplantıyı birinci konsil ya da konsül şeklinde adlandırıyoruz. Birinci konsilin gerçekleştirildiği yer ise Bursa ilimize bağlı İznik ilçesiydi. Bu nedenle kimi kaynaklarda bu toplantıya İznik Konsili de denir. Bu toplantının gerçekleştirildiği yer olarak İznik Gölü'nde kalıntıları bulunan bazilika öne çıksa da kesin bir bilgi olduğunu söylemek mümkün değil. Birinci konsilin İznik'te gerçekleştirilmesinden anlaşılacağı üzere ülkemiz, inanç turizmi açısından değerli pek çok bölgeye sahiptir. Pek çok inanç için İznik'in yanı sıra Antakya, Efes, İstanbul, Urfa gibi bölgelerimizde önemli eserler mevcuttur.