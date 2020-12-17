İznik nerede? Çinisi, Yeşil Cami, Bazilika ve gezilecek yerlerle ilgili bilgiler

Bursa ilinin ilçelerinden biri olan İznik bölgesinin ismi Yunanca Nikea kelimesinden geliyor. Nikea'nın anlamı Türkçe'ye "sur içinde" olarak tercüme edilebilir. Milattan önce 2500'lü yıllara kadar uzanan tarihiyle ilçe, doğal güzellikleri köklü mazisinden gelen izlerle bir araya getiriyor. Gerek Antik Yunan ve Yunan mitolojisi gerekse de Hristiyanlık için geçmişte önemli bir kent olan İznik, dini ve kültürel turizm açısından da öne çıkıyor. Yazımızın devamını inceleyerek "İznik nerede? Gezilecek yerler nelerdir?" gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.
İznik, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Marmara Bölgesinde bulunuyor. İlçe, Marmara'nın güney doğusunda kalan Bursa iline bağlı. Bursa'nın kuzey doğu tarafında, en uçta bulunan İznik'in yüz ölçümü yaklaşık olarak 750 kilometrekare, rakımı ise 85 metre. İznik gölünün hemen doğusunda kurulmuş olan ilçenin Bursa şehir merkezine uzaklığı ise 75 kilometre civarında. Matematik konum açısından ise İznik, 29'uncu boylamla 40. enlem üzerinde konumlanıyor.
Hristiyanlık, ilk yıllarında Roma İmparatorluğu tarafından kabul görmemişti. Bu açından inancın yaygınlık kazandığı kesim daha çok Anadolu'nun Marmara ve Ege bölgeleriydi. Roma İmparatorluğu'nun resmi olarak Hristiyan olmasından sonra ise bu merkezden uzak gruplarla merkezin pek çok görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bu görüş ayrılıklarını değerlendirmek adına Hristiyan toplantısı bir toplantı gerçekleştirdi. Bizler bugün o toplantıyı birinci konsil ya da konsül şeklinde adlandırıyoruz.
Birinci konsilin gerçekleştirildiği yer ise Bursa ilimize bağlı İznik ilçesiydi. Bu nedenle kimi kaynaklarda bu toplantıya İznik Konsili de denir. Bu toplantının gerçekleştirildiği yer olarak İznik Gölü'nde kalıntıları bulunan bazilika öne çıksa da kesin bir bilgi olduğunu söylemek mümkün değil. Birinci konsilin İznik'te gerçekleştirilmesinden anlaşılacağı üzere ülkemiz, inanç turizmi açısından değerli pek çok bölgeye sahiptir. Pek çok inanç için İznik'in yanı sıra Antakya, Efes, İstanbul, Urfa gibi bölgelerimizde önemli eserler mevcuttur.
İznik Gölü, İznik ilçesinin hemen yanında yer alıyor. Nitekim doğal güzelliğin eşsiz örneklerinden biri olan bu gölün suyu da Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından orta kalite olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla, İznik Gölü, İznik'te yüzebilmek için en iyi seçenek gibi görünüyor. Bunun dışında İznik Gölü, etrafında bulunan kamp alanları ve sosyal tesisleriyle güzel bir gezi planlamasına ve piknik gibi keyifli uygulamalara da imkan veriyor. Ayrıca gölde her yıl düzenlenen kano festivali de ilgi duyabileceğiniz etkinliklerden biri.
İznik Gölü'nün yanı sıra ilçede gidilebilecek pek çok yer daha bulunuyor. Doğal güzelliği tarihi dokusuyla birleştiren bölge, ziyaretçilerine güzel bir seyahat planı vadediyor.
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