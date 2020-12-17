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İznik nerede? Çinisi, Yeşil Cami, Bazilika ve gezilecek yerlerle ilgili bilgiler

Ali Gövel Ali Gövel 17.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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İznik nerede? Çinisi, Yeşil Cami, Bazilika ve gezilecek yerlerle ilgili bilgiler

İçindekiler

  • İznik Nerede?
  • İznik Konsili Nerede Yapıldı?
  • İznik'te Nerede Yüzülür?
  • İznik Gezilecek Yerler Nelerdir?

İznik, gürültüden uzak atmosferiyle bilhassa İstanbul'da yaşayanlar için kısa süreli tatil planlarının gözdesi konumunda. Özellikle iş hayatının koşturmacasından yorulanlara huzurlu bir dinlenme vadeden İznik, Marmara Bölgesinin ortasında çölde bir vaha gibi kalıyor. Peki İznik nerede? İşte İznik ve İznik çinisi, Yeşil Cami, bazilika hakkında bilgiler...

Bursa ilinin ilçelerinden biri olan İznik bölgesinin ismi Yunanca Nikea kelimesinden geliyor. Nikea'nın anlamı Türkçe'ye "sur içinde" olarak tercüme edilebilir. Milattan önce 2500'lü yıllara kadar uzanan tarihiyle ilçe, doğal güzellikleri köklü mazisinden gelen izlerle bir araya getiriyor. Gerek Antik Yunan ve Yunan mitolojisi gerekse de Hristiyanlık için geçmişte önemli bir kent olan İznik, dini ve kültürel turizm açısından da öne çıkıyor. Yazımızın devamını inceleyerek "İznik nerede? Gezilecek yerler nelerdir?" gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

İznik Nerede?

İznik, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Marmara Bölgesinde bulunuyor. İlçe, Marmara'nın güney doğusunda kalan Bursa iline bağlı. Bursa'nın kuzey doğu tarafında, en uçta bulunan İznik'in yüz ölçümü yaklaşık olarak 750 kilometrekare, rakımı ise 85 metre. İznik gölünün hemen doğusunda kurulmuş olan ilçenin Bursa şehir merkezine uzaklığı ise 75 kilometre civarında. Matematik konum açısından ise İznik, 29'uncu boylamla 40. enlem üzerinde konumlanıyor.

İznik Konsili Nerede Yapıldı?

Hristiyanlık, ilk yıllarında Roma İmparatorluğu tarafından kabul görmemişti. Bu açından inancın yaygınlık kazandığı kesim daha çok Anadolu'nun Marmara ve Ege bölgeleriydi. Roma İmparatorluğu'nun resmi olarak Hristiyan olmasından sonra ise bu merkezden uzak gruplarla merkezin pek çok görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bu görüş ayrılıklarını değerlendirmek adına Hristiyan toplantısı bir toplantı gerçekleştirdi. Bizler bugün o toplantıyı birinci konsil ya da konsül şeklinde adlandırıyoruz.

Birinci konsilin gerçekleştirildiği yer ise Bursa ilimize bağlı İznik ilçesiydi. Bu nedenle kimi kaynaklarda bu toplantıya İznik Konsili de denir. Bu toplantının gerçekleştirildiği yer olarak İznik Gölü'nde kalıntıları bulunan bazilika öne çıksa da kesin bir bilgi olduğunu söylemek mümkün değil. Birinci konsilin İznik'te gerçekleştirilmesinden anlaşılacağı üzere ülkemiz, inanç turizmi açısından değerli pek çok bölgeye sahiptir. Pek çok inanç için İznik'in yanı sıra Antakya, Efes, İstanbul, Urfa gibi bölgelerimizde önemli eserler mevcuttur.

İznik'te Nerede Yüzülür?

İznik Gölü, İznik ilçesinin hemen yanında yer alıyor. Nitekim doğal güzelliğin eşsiz örneklerinden biri olan bu gölün suyu da Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından orta kalite olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla, İznik Gölü, İznik'te yüzebilmek için en iyi seçenek gibi görünüyor. Bunun dışında İznik Gölü, etrafında bulunan kamp alanları ve sosyal tesisleriyle güzel bir gezi planlamasına ve piknik gibi keyifli uygulamalara da imkan veriyor. Ayrıca gölde her yıl düzenlenen kano festivali de ilgi duyabileceğiniz etkinliklerden biri.

İznik Gezilecek Yerler Nelerdir?

İznik Gölü'nün yanı sıra ilçede gidilebilecek pek çok yer daha bulunuyor. Doğal güzelliği tarihi dokusuyla birleştiren bölge, ziyaretçilerine güzel bir seyahat planı vadediyor.

  • İznik çinisi, şehrin en ünlü geleneksel üretim nesnelerinden biri. Nitekim İznik Yeşil Cami de mimarisinde kullanılan çini işlemeleriyle dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Yeşil Cami'yi ziyaret ederek etkileyici mimarisini gözlerinizle görebileceğiniz gibi çini atölyelerine uğrayarak kendi üretkenliğinizi geliştirebilirsiniz. Ancak ilçede maalesef bir çini müzesi ya da buna benzer bir kurum bulunmuyor.
  • Tarihin izlerini taşıyan İznik bazilika barındıran gölüyle de öne çıkıyor. İznik Gölü'nde keşfedilen bazilikanın Birinci Konsil'in toplandığı yer olabileceği söyleniyor.
  • Doğal ve dinlendirici yeşillikleriyle İznik piknik alanı olarak da son derece efektif bir seyahat vadediyor. Özellikle İznik Gölü etrafındaki kamp ve piknik alanlarının görülmeye değer olduğunu belirtmek gerekiyor.
  • Ayasofya ya da Orhan Camii olarak anılan ibadethane de görülmeye değer alanlardan biri. 4. yüzyılda Roma tarafında inşa edilen yapı, Osmanlı tarafından camiye dönüştürülmüş. 2007 yılında yeniden ibadet açılan camiye herkesin girebilmesi mümkün. Ayrıca caminin hemen yanında Hacı Hamza Hamamı da bulunuyor. 2. Murad Hamamı olarak da anılan hamam, 15. yüzyılda inşa edilmiş olmasına rağmen hala hamam olarak hizmete devam ediyor.
  • Bölgenin iki önemli yapısı da yan yana bulunan Şeyh Kutbeddin Camii ve İznik Müzesi. Şeyh Kutbeddin Camii, Orhan Gazi'nin eşi tarafından 1388 yılında zaviye olarak yaptırılmış. Müze ise bahçesinde bulunan Roma, Emevi ve Selçuklu eserleriyle öne çıkıyor.
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