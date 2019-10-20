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İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 2 metre 20 santimetre boyunda, 80 kiloluk yayın balığı takıldı.

İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

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Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, ellerinden de yaralandı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yayın balığı bursa

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