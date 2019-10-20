İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.
Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, ellerinden de yaralandı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA
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