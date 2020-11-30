İzole tatil korona virüs döneminde de yapılabilir!

Pandemi süreci herkesi farklı yönden etkiledi. Ev kuşu olanlar için izole olmak evde kalmak keyifli olmuş olabilir. :) Ancak kendimden de biliyorum ki seyahat severler bu süreçte biraz sıkılıyorlar. Elbette önce kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için kalabalık yerlerde bulunmamak, sosyal mesafe ve maske kuralına uymak ciddi önem arz ediyor. Ama tüm bu kurallara uyarak ve kalabalıklara karışmayarak izole tatil yapmak hayal mi ? Elbette değil. Zevke ve bütçeye yönelik pandemi döneminde yapılabilecek birçok izole tatil seçeneği var. KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE İZOLE TATİL SEÇENEKLERİ İZOLE TATİL YOLLARI 1: KARAVAN İzole tatil deyince akla gelen ilk seçeneklerden biri karavan. Karavan satın almak, kendi karavanını kendi yapmak birçok kişinin hayali. Ancak kısa vadede bir karavana sahip olamıyorsanız dahi kiralayabilirsiniz. Karavan kiralama hizmeti sunan firmalar var. Motokaravan ya da çekme karavan seçeneklerinden size en uygun olanı belirleyip dilediğiniz yere gidebilir ve tatilinizi yapabilirsiniz. Karavanla tatil yapmak pandemi sürecinde size ne gibi avantajlar sağlar ? Karavanlar taşınabilir ev gibidir desek yanlış olmaz sanırım. İçerisinde yatak, oturma alanı, mutfak, yemeklerinizi muhafaza etmeniz için mini buzdolabı, ısıtıcı gibi imkanları var. Dileğiniz manzarada güne başlayabilirsiniz. Otellerdeki gibi ortak kullanım alanlarında birileriyle temas kurmanıza gerek kalmaz. Restoranlara gitme ihtiyacınızı ortadan kaldırır. Kendi mutfağınızda yemeğinizi pişirebilirsiniz. Kitabınızı okur, kahvenizi yudumlar kafa dinlersiniz.

İZOLE TATİL YOLLARI 2: ÇADIR Kamp yapma fikri herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ama müdavimleri de oldukça fazladır. O kadar ki çadır seçenekleri de bir o kadar çok. Yazlık çadır, 3 mevsim, 4 mevsim gibi dönemlik, kurulum açısından manuel ve otomatik gibi özellikleri var. Eğer bir çadırınız yoksa bile kamp alanlarının çoğunda çadır kiralama hizmeti de sunuluyor. Eğer kamp yapmayı seviyorsanız ya da ilgi duyuyor ancak daha önce deneyimlememişseniz korona virüs sürecinde bir şans verebilirsiniz. İZOLE TATİL YOLLARI 3: VİLLA KİRALAMA Villa tatilleri son yıllarda öylesine revaçta ki, pandemiyle birlikte rağbet daha da arttı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde çok sayıda kiralanabilecek villa var. Yalnızca size ait bir havuz, ultra lüks bir ev, deniz manzarası, bazılarında sonsuzluk havuzu olması villa kiralama seçeneğini daha da cazip kılıyor. Kiralama fiyatları sezona, bölgeye, evin büyüklüğüne göre değişiyor. Bu seçeneği yalnızca yaz için değerlendirebileceğinizi düşünmeyin. Artık ısıtmalı havuz ve jakuzisi olan villalar da var. Pandemi sürecinde izole tatil yapmak isteyenler villa kiralama hizmeti sunan siteleri mutlaka incelesinler.

İZOLE TATİL YOLLARI 4: TINY HOUSE Villa kiralama seçeneği tuzlu geldiyse sizi böyle alalım. Tiny House son yıllarda dünyada da Türkiye'de de adını duyuran ve istek alan bir yaşam biçimi. Yürüyen evler de diyebiliriz aslında. :) Ülkemizde sit alanları ve imarsız arsalar bulunuyor. Tapulu olmalarına rağmen imar kanunu gereği bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmiyor. Tiny house imar sorunu olan yerlerde kullanışlı çözümler sağlıyor. Yılın tamamında bu küçücük evlerde yaşayanlar da var. Ama birçok tiny house kiralama seçeneği de bulunuyor. Neden bir haftasonu herkesten uzak belki bir üzüm bağında belki bir göl kenarında bir tiny house tatili yapmayasınız ? Tiny house kültürü bu süreçte izole evler arayanlar için de bulunmaz nimet! İZOLE TATİL YOLLARI 5: BUNGALOW OTELLER Oteller korona virüs sürecinde önerdiğim seçenekler değil aslında. Her ne kadar hijyen kurallarına önem verseler, dezenfeksiyon ve temizlik konusunda titiz olsalar da ortak kullanım alanları, lobi, kahvaltı salonları, asansör gibi detaylar insanın içinde şüphe bırakabiliyor. O nedenle bungalow oteller diğerlerinden bu bakımdan ayrılabilir. Yine tekil yalnızca size ait bir ahşap evde tatil yapacaksınız. Bazı bungalowlarda mutfak da oluyor. Birileriyle temas halinde olmak istemezseniz izole otelinizi seçerken bu ayrıntıya dikkat edebilirsiniz. Eğer odanızda mutfağınız yoksa da kahvaltınızın ya da yemeğinizin odanıza gelmesini talep edebilirsiniz. Bu süreçte otel yönetimleri genelde bu tarz hassasiyetleri dikkate alıyorlar.