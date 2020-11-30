Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. İzole tatil korona virüs döneminde de yapılabilir!

İzole tatil korona virüs döneminde de yapılabilir!

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 30.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzole tatil korona virüs döneminde de yapılabilir!

Şüphesiz korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Alınan önlemlerle, kişisel tedbirlerimizle hepimiz bu günleri atlatmaya çalışıyoruz. Elbette önce sağlık diyerek mümkün mertebe evlerimizden dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ancak süreç psikolojik olarak da hepimizi yıpratıyor. Peki bu süreci hem sağlığımıza dikkat ederek hem de tamamen eve kapanmadan arada sırada ufak kaçamaklar yaparak geçirmek mümkün mü? Pandemi sürecinde izole tatile dair tüm öneriler yazımızda.

Pandemi süreci herkesi farklı yönden etkiledi. Ev kuşu olanlar için izole olmak evde kalmak keyifli olmuş olabilir. :) Ancak kendimden de biliyorum ki seyahat severler bu süreçte biraz sıkılıyorlar. Elbette önce kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için kalabalık yerlerde bulunmamak, sosyal mesafe ve maske kuralına uymak ciddi önem arz ediyor. Ama tüm bu kurallara uyarak ve kalabalıklara karışmayarak izole tatil yapmak hayal mi ? Elbette değil. Zevke ve bütçeye yönelik pandemi döneminde yapılabilecek birçok izole tatil seçeneği var.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE İZOLE TATİL SEÇENEKLERİ

İZOLE TATİL YOLLARI 1: KARAVAN

İzole tatil deyince akla gelen ilk seçeneklerden biri karavan. Karavan satın almak, kendi karavanını kendi yapmak birçok kişinin hayali. Ancak kısa vadede bir karavana sahip olamıyorsanız dahi kiralayabilirsiniz. Karavan kiralama hizmeti sunan firmalar var. Motokaravan ya da çekme karavan seçeneklerinden size en uygun olanı belirleyip dilediğiniz yere gidebilir ve tatilinizi yapabilirsiniz.

izole tatil yolları karavan tatili

Karavanla tatil yapmak pandemi sürecinde size ne gibi avantajlar sağlar ? Karavanlar taşınabilir ev gibidir desek yanlış olmaz sanırım. İçerisinde yatak, oturma alanı, mutfak, yemeklerinizi muhafaza etmeniz için mini buzdolabı, ısıtıcı gibi imkanları var. Dileğiniz manzarada güne başlayabilirsiniz. Otellerdeki gibi ortak kullanım alanlarında birileriyle temas kurmanıza gerek kalmaz. Restoranlara gitme ihtiyacınızı ortadan kaldırır. Kendi mutfağınızda yemeğinizi pişirebilirsiniz. Kitabınızı okur, kahvenizi yudumlar kafa dinlersiniz.

İZOLE TATİL YOLLARI 2: ÇADIR

Kamp yapma fikri herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ama müdavimleri de oldukça fazladır. O kadar ki çadır seçenekleri de bir o kadar çok. Yazlık çadır, 3 mevsim, 4 mevsim gibi dönemlik, kurulum açısından manuel ve otomatik gibi özellikleri var. Eğer bir çadırınız yoksa bile kamp alanlarının çoğunda çadır kiralama hizmeti de sunuluyor. Eğer kamp yapmayı seviyorsanız ya da ilgi duyuyor ancak daha önce deneyimlememişseniz korona virüs sürecinde bir şans verebilirsiniz.

izole tatil seçenekleri çadır

İZOLE TATİL YOLLARI 3: VİLLA KİRALAMA

Villa tatilleri son yıllarda öylesine revaçta ki, pandemiyle birlikte rağbet daha da arttı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde çok sayıda kiralanabilecek villa var. Yalnızca size ait bir havuz, ultra lüks bir ev, deniz manzarası, bazılarında sonsuzluk havuzu olması villa kiralama seçeneğini daha da cazip kılıyor. Kiralama fiyatları sezona, bölgeye, evin büyüklüğüne göre değişiyor. Bu seçeneği yalnızca yaz için değerlendirebileceğinizi düşünmeyin. Artık ısıtmalı havuz ve jakuzisi olan villalar da var. Pandemi sürecinde izole tatil yapmak isteyenler villa kiralama hizmeti sunan siteleri mutlaka incelesinler.

izole tatil villa kiralama

İZOLE TATİL YOLLARI 4: TINY HOUSE

Villa kiralama seçeneği tuzlu geldiyse sizi böyle alalım. Tiny House son yıllarda dünyada da Türkiye'de de adını duyuran ve istek alan bir yaşam biçimi. Yürüyen evler de diyebiliriz aslında. :) Ülkemizde sit alanları ve imarsız arsalar bulunuyor. Tapulu olmalarına rağmen imar kanunu gereği bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmiyor. Tiny house imar sorunu olan yerlerde kullanışlı çözümler sağlıyor. Yılın tamamında bu küçücük evlerde yaşayanlar da var. Ama birçok tiny house kiralama seçeneği de bulunuyor. Neden bir haftasonu herkesten uzak belki bir üzüm bağında belki bir göl kenarında bir tiny house tatili yapmayasınız ? Tiny house kültürü bu süreçte izole evler arayanlar için de bulunmaz nimet!

izole tatil tiny house

İZOLE TATİL YOLLARI 5: BUNGALOW OTELLER

Oteller korona virüs sürecinde önerdiğim seçenekler değil aslında. Her ne kadar hijyen kurallarına önem verseler, dezenfeksiyon ve temizlik konusunda titiz olsalar da ortak kullanım alanları, lobi, kahvaltı salonları, asansör gibi detaylar insanın içinde şüphe bırakabiliyor. O nedenle bungalow oteller diğerlerinden bu bakımdan ayrılabilir. Yine tekil yalnızca size ait bir ahşap evde tatil yapacaksınız. Bazı bungalowlarda mutfak da oluyor. Birileriyle temas halinde olmak istemezseniz izole otelinizi seçerken bu ayrıntıya dikkat edebilirsiniz. Eğer odanızda mutfağınız yoksa da kahvaltınızın ya da yemeğinizin odanıza gelmesini talep edebilirsiniz. Bu süreçte otel yönetimleri genelde bu tarz hassasiyetleri dikkate alıyorlar.

izole tatil yolları bungalow oteller

İZOLE TATİL YOLLARI 6: TEKNE KİRALAMA

Biraz yazlık bir öneri olabilir bu. Umuyorum ki yaza kadar bu virüsten kurtulur eski güzel günlerimize döneriz. Ama her ihtimale karşı da bu öneri burada bulunsun. Tekne turları yaz tatillerimizin en güzel ayrıntılarından oluyordu kuşkusuz. Kara yoluyla ulaşılamayan el değmemiş koylarda turkuaz sularda yüzmenin tadı bambaşka. Günübirlik tekne turlarını tercih etmek istemeyenler izole tatil yapabilmek için tekne ve yat kiralama seçeneğine yönelebilirler. Günübirlik kiralama yapabilir ya da 3 ila 7 gün arasında değişen mavi yolculuğa çıkabilirsiniz.

izole tatil seçenekleri mavi yolculuk

Pandemi sürecinde de gerekli önlemler alınarak tatil yapılabilir. Zevkinize ve bütçenize göre bu seçeneklerden birini değerlendirebilirsiniz. Hiçbir sınırlama olmaksızın sevdiklerimizle güle oynaya tatil yapacağımız günlere...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
İşte MasterChef'in çekildiği Ürgüp'te görülmesi gereken yerlerİşte MasterChef'in çekildiği Ürgüp'te görülmesi gereken yerler
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde! Edirne Selimiye Camii...UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde! Edirne Selimiye Camii...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şu dönemde nasil iyi gekirdi nasilll ne güzel alternatifler

En Çok Okunan Trend Haberler

'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

Thera Antik Kenti: Muğla'nın gizemli şehri

Turistten çok defineci geliyor!

Ürgüp nerede? Ürgüp’te gezilecek yerler nereleri? Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’ün nesi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir?

İşte MasterChef'in çekildiği Ürgüp'te görülmesi gereken yerler

Uzungöl nerede? Uzungöl’e nasıl gidilir? Uzungöl’de gezilecek yerler nereleri? İşte Uzungöl’de yapılacak aktiviteler

Pandemi stresini burada atıyorlar! Yeşilin her tonu var

Aşağı Dünya Akhayat Obruğu’nun turizme kazandırılması isteniyor! Aşağı Dünya Obruğu nerede?

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

Takoran Vadisi nerede? 'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor! Takoran Vadisi'ne nasıl gidilir?

İşte Türkiye'nin Norveç fiyortları!

'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'nin açılışı yapıldı! Altınkale nerede?

Pamukkale'ye benziyor ama sarı renkli! İşte Altınkale!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.