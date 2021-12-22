İzzet Altınmeşe oğlunun ardından konuştu: En son bu olaydan bir gün önce görüştük...

İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı. Oğlunun cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken ünlü sanatçı açıklama yaparken de zor anlar yaşadı. Bir hafta önce dayısının Mersin'de bulunan evine giden Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'ndeki apartmanın 11'inci katındaki balkonundan düşüp yaşamını yitirmişti.

İzzet Altınmeşe cenazede yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz. Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Beni sevenlerin, uzaktan yakından lütuf edip gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Telefon ile arayan büyüklerime saygılarımı sunup ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. En son bu olaydan bir gün önce görüştük."



