İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna da piyango bileti aldı!

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan Nişantaşı'nda Milli Piyango bileti alırken kameralara yakalandı. 9 çocuğu olan türkücü, her bir çocuğuna ayrı ayrı bilet aldı.

İzzet Yıldızhan, muhabirlerin “Milli Piyango’dan büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız” sorusuna karşın, “Çok şükür her şeyim var. Bir kısmını çocuklarımın eğitimine, bir kısmını da vakıflarımıza bağışlardım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yıldızhan, basın mensuplarına da bilet verirken, "Büyük ikramiye çıkarsa beni unutmayın" diyerek espri yaptı.

