İzzet Yıldızhan’a tepkisi gündemdeydi! Ece Seçkin makro mini modasına uydu

Türkücü İzzet Yıldızhan, kadın şarkıcılara yönelik; "Burası Türkiye... Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'ın yarı çıplak bir halde teknede şarkı söylediği videoya tepki göstermiş ve türkücüye de bu sözlerini hatırlatmıştı. Türkücü ise "Arkadaşlar ben bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum" demişti.

Ece Seçkin, son olarak sahne tarzıyla dikkat çekti. Son dönem moda olan makro mini trendine uyan Seçkin “Bayramım ve sahne arkam” notuyla pozunu paylaştı.

Ece Seçkin'in iddialı tarzına ve pozlarına takipçileri “Aman İzzet abi görmesin” yorumları yaptı.







