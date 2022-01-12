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İzzet Yıldızhan'dan "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e yanıt! "Yüreği varsa..."

12.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan'ın "Külotla sahneye çıkmasınlar" şeklindeki sözleri tartışma yarattı. Yıldızhan, bu açıklamasından sonra isim vermeden kendisini hedef alan Hande Yener'in, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor" paylaşımına sert çıktı.

İzzet Yıldızhan'dan "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e yanıt! "Yüreği varsa..."

Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" dedi.

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"GOOGLE’A GEÇMİŞ SİLDİRİN"

Yıldızhan'ın açıklamasından sonra Hande Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını yazdı.

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Açıklamalarıyla tepki çeken İzzet Yıldızhan, bugün tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. "Her şeyi cevaplayacağım" diyen Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalarına devam etti.

"YÜREĞİ VARSA PAYLAŞIMINA İSİM YAZSIN"

İzzet Yıldızhan, kendisine kötü yorum yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Hande Yener'e cevap veren şarkıcı, "Açıklamamda kimsenin adını vermedim. Hande Yener için söylemedim bunu. Eğer yüreği varsa paylaşımına ismimi yazacak. Bana soru sorulduğunda asla isim vermedim. Hande Yener'in benim için yazdıklarını hakaret sayarım. Hakkı yok yani. Doğru bulmadığı bir konuda beni eleştirebilir ama ölçü olmalı" dedi.
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Uzun zamandır hakkında suçlamalar olduğunu söyleyen İzzet Yıldızhan, "Beni linç edenlerin hepsi ceza alacak. Hepsinin hakkında dava açıldı" şeklinde konuştu.

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Hande Yener İzzet Yıldızhan
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