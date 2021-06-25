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  4. Jack O'Connell, Colin Farrell ve Stephen Graham'ın rol aldığı The North Water'dan yeni görsel yayınladı

Jack O'Connell, Colin Farrell ve Stephen Graham'ın rol aldığı The North Water'dan yeni görsel yayınladı

25.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki izleyicileriyle bu yılın sonunda BBC First ekranlarında buluşacak sinematik drama dizisi The North Water'dan yeni görsel yayınlandı. Ünlü yönetmen Andrew Haigh tarafından ekranlara taşınan ve yönetilen The North Water, BBC için See-Saw Films ve Rhombus Media tarafından hayata geçirildi.

Jack O'Connell, Colin Farrell ve Stephen Graham'ın rol aldığı The North Water'dan yeni görsel yayınladı

Güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımda, Patrick Sumner rolünde Jack O'Connell, Henry Drax rolünde Colin Farrell ve Kaptan Brownlee rolünde Stephen Graham ve Baxter rolünde Tom Courtenay karşımıza çıkıyor. Ayrıca Peter Mullan, Sam Spruell ve Roland Moller gibi isimler de kadroda yer alıyor.

1850'lerin sonlarında Kuzey Kutbu'ndaki buz kütlelerinde geçen The North Water'ın çekimleri önce Arktik'te, daha sonra ise Svalbard Takımadaları'nın kuzeyindeki donmuş denizleri gibi zorlu lokasyonlarda tamamlandı. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi, ilk kez bir drama yapımının çekiminin gerçekleştirildiğine inanılan en uzak nokta olan Pack Ice’a ulaşmak için 81 dereceye kadar kuzeye yelken açtılar.

THE NORTH WATER KONUSU

Ian McGuire'ın beğenilen romanından uyarlanan beş bölümlük dizi, Kuzey Kutbu'na yapılan balina avcılığı sırasında gemi doktoru olarak görev yapan eski bir ordu cerrahı olan Patrick Sumner'ın (O'Connell) hikayesini anlatıyor. Doktor çok geçmeden Drax (Farrell) ve mürettebat arkadaşlarının gaddarlığı ve vahşi bir doğa gücü olan şiddetiyle karşılaşıyor. Keşif gezisinin gerçek amacı ortaya çıktıkça, iki adam arasındaki çatışma patlak veriyor ve onları nispeten güvenli hissettirecek sağlam zeminden ve uygarlığın güvenli demirlemelerinin çok ötesinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye’deki izleyiciler The Nort Water’ı bu yılın sonunda Digitürk ve Tivibu’da yer alan BBC First kanalından altyazı seçeneğiyle izleyebilecekler.

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