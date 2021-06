Disney’in Tower Of Terror filminin yıldızının Scarlett Johansson olacağı iddia edildi. Black Widow karakterine hayat veren Johansson, filmin yapımcılığını da üstelenecek. Filmin Disney’in ikonik tema parklarından biri Tower Of Terror’dan ilham alarak oluşturulacağı konuşuluyor. Tower of Terror'ın hikayesi konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ancak korku ve komedi türünde olacağı tahmin ediliyor.