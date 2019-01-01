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Jackie Chan'in cinsel ilişki sahnesi İran devlet televizyonu çalışanlarını kovdurdu

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ÜNLÜLER  | 01.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Jackie Chan'in cinsel ilişki sahnesi İran devlet televizyonu çalışanlarını kovdurdu İran Devlet Televizyonu IRIB'in bir bölge müdürü de dahil bazı çalışanlar, bir Jackie Chan filmindeki seks sahnesi yanlışlıkla gösterilince işten atıldı

Jackie Chan'in cinsel ilişki sahnesi İran devlet televizyonu çalışanlarını kovdurdu

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nde bulunan Kiş Adası'ndaki izleyiciler, dovüş sanatları uzmanı, ünlü oyuncu Jackie Chan'i cinsel ilişkiye girerken gösteren sahne, IRIB'in yerel kanalında yayınlanınca şoke oldular.

İran'da normalde kadın ve erkeklerin el sıkışması bile televizyonda gösterilmiyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; bir izleyicinin televizyonda yayınlanan seks sahnesini internette paylaşmasının ardından, yetkililerden hemen tepki geldi.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansı'na göre "Kiş İRİB'in gösterdiği Jackie Chan'in filmindeki ahlaksız sahnelerin klipleri sosyal medyada görülüyor" denildi.

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Haberde ayrıca, "Bu sahneler IRIB'in prensiplerine tamamen aykırı ve IRIB'in Kiş'teki bazı çalışanlarının işten kovulmasına neden oldu. Kovulanlara IRIB'ın Kiş'teki Genel Müdürü de dahi" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ

Sosyal medyada ise bazı İranlı kullanıcılar karara sert tepki gösterdi ve geçen hafta Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan 10 öğrencinin öldüğü trafik kazası nedeniyle hiç kimsenin kovulmadığına dikkat çekildi.

Bir Twitter kullanıcısı "Otobüsler devriliyor, uçaklar düşüyor, gemiler batıyor, kimse kovulmuyor... Jackie Chan'ın birkaç saniyelik sevişme sahnesi IRIB'de gösterilince o bölümdeki herkes işten kovuluyor" dedi.

IRIB Televizyonu'nun sabah programı sunucusu Reza Raşidpur da, IRIB; Chan'in filmde fahişeyi oynayan aktörle evli olduğunu söyleyen bir altyazı koymuş olsaydı, tüm bu tartışmanın yaşanmayabileceğini söyleyerek şaka yaptı.

Raşidpur geçen hafta IRIB'ın ekranda el ele tutuşan bir çiftin evli olduğunu söyleyen bir altyazı koymasına atıfta bulundu.

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Jackie Chan Jackie Chan seks sahnesi

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